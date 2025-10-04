Petrolul a dat lovitura în Superliga, în deplasare cu o nou-promovată care a făcut furori

Echipa FC Argeş, nou-promovată, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a 12-a din Superligă.

La Mioveni, Chică-Roşă a fost bine lansat de Jyry, în minutul 32, dar şutul său a fost deviat în corner. Răspunsul argeșenilor a venit prin şutul lui Caio Martins, din minutul 34, care a trecut însă pe lângă poartă. Ploieştenii au lovit bara transversală, prin Sălceanu, în minutul 41, şi a fost 0-0 la pauză.

În partea secundă, oaspeţii au deschis scorul, prin Chică-Roşă, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 63. Piteştenii au trimis şi ei în bară, în minutul 71, prin Caio Martins, dar FC Argeş - Petrolul a fost 0-1, ploieştenii întrerupându-şi seria insucceselor chiar pe terenul unei echipe din prima parte a clasamentului.

FC Argeş e pe locul 5, cu 22 de puncte, în timp ce Petrolul, aflată abia la a doua victorie stagională, e pe 14, cu 9 puncte.

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag (Borţa 74) – Rădescu (Raţă 67), Rober Sierra, Blagaic (Y. Pîrvu 74) – Caio Martins, Ricardo Matos (R. Moldoveanu 67), Bettaieb (Luckassen 74). ANTRENOR: Bogdan Andone

PETROLUL PLOIEŞTI: Bălbărău – Y. Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dongmo, Jyry, Mateiu (Tolea 61), Sălceanu (Boţogan 72) – Chică Roşă, Grozav (Guilherme Soares 90). ANTRENOR: Eugen Neagoe

Cartonaşe galbene: Sadriu 81 / Ricardo Matos 17, Boţogan 79, Y. Roche 90+5

Arbitri: George Găman - Andrei Constantinescu, Florian Vişan

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan - Lucian Rusandu

