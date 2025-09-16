Șumudică spune că a fost căutat de Petrolul. Răspunsul dat de antrenor

Marius Sumudică. Foto: X / @HaberTScom

Șefii Petrolului caută un nou antrenor după rezultatele slabe înregistrate sub comanda lui Liviu Ciobotariu.

Marius Șumudică susține că a fost căutat de președintele prahovenilor, dar a declinat oferta pentru moment.

"M-a sunat președintele clubului Petrolul, am zis că, din respect, vorbim și astăzi. Respect clubul, e un brand, au suporteri, dar în momentul de față nu doresc să antrenez în România", a declarat Marius Șumudică, conform Fanatik.

Dinamo București a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a câștigat prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan (44), Danny Armstrong (60) și Maxime Sivis (90+6).

Dinamo a dominat jocul și s-a impus meritat, în fața unei echipe care a trimis primul șut pe poartă în min. 85, prin Adrian Chică-Roșă.

Petrolul a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri și patru eșecuri.

