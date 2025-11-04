Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 06:56
1778 citiri
Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"
Ricardino a refuzat penalty-ul FOTO Captura PrimaSport

Un moment de fair-play autentic a fost surprins în meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Botoșani, partidă care a închis turul sezonului regulat din Superliga.

Portughezul Ricardinho (31 de ani), jucătorul „lupilor galbeni”, a preferat să spună adevărul în loc să caute un avantaj pentru echipa sa, gest care i-a adus aplauze chiar din tabăra adversă.

Faza care a surprins stadionul

În minutul 41, Ricardinho a scăpat singur cu portarul Anestis. Goalkeeperul moldovenilor a ieșit prin alunecare, dar nu a atins mingea. Fotbalistul Petrolului a căzut în careu, iar întreg stadionul a cerut penalty.

Surpriză totală: imediat după ce s-a ridicat, portughezul i-a făcut semn arbitrului Horia Mladinovici că nu a fost fault, indicând clar că nu s-a simțit atins decisiv. Gestul său a fost întâmpinat cu aplauze din tribune și chiar de adversari. Andrei Miron, căpitanul Botoșaniului, a venit imediat să-i strângă mâna în semn de respect.

Reacții după gestul portughezului

Comentatorii și foștii jucători au salutat atitudinea fair-play a lui Ricardinho, într-un campionat unde astfel de momente sunt rare.

Fostul internațional Gabi Torje, prezent în studioul Digi Sport, a glumit la pauza meciului:

„Un gest de fair-play care o să-l coste postul de titular meciul viitor! Nu știu dacă era penalty, dar nici simulare nu putea fi. Așa o să-l ia și Neagoe după meci: Bravo, băiete, premiu fair-play – stai lângă el pe bancă!”.

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament
Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă. Moldovenii au trecut pe...
"Cred că prostul de Porumboiu se întoarce. Un tip ranchiunos, plin de el, are toate atuurile"
"Cred că prostul de Porumboiu se întoarce. Un tip ranchiunos, plin de el, are toate atuurile"
Adrian Porumboiu ar putea reveni în fotbalul românesc ca investitor la FC Botoșani, având numeroase discuții cu Valeriu Iftime, patronul echipei. În ultimele săptămâni, au apărut...
#Superliga, #petrolul ploiesti, #fc botosani, #ricardinho, #penalty refuzat, #fair play, #Horia Mladinovici arbitru , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dat afara de Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
  2. Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
  3. Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"
  4. Vești teribile despre Cornel Dinu: "Nu-l mișcă absolut nimic"
  5. Ce tragedie! Antrenorul de 44 de ani a murit pe marginea terenului, în timp ce își conducea echipa
  6. Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament
  7. Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului
  8. Veste de ultimă oră despre Novak Djokovic: ”Avem confirmarea!”
  9. Cine e ultimul nume mare din fotbal care va fi judecat pentru viol, alături de fratele său
  10. Meci dramatic între americance, în grupa ”Serena Williams”. Ce se întâmplă la Turneul Campioanelor