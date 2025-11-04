Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"

Un moment de fair-play autentic a fost surprins în meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Botoșani, partidă care a închis turul sezonului regulat din Superliga.

Portughezul Ricardinho (31 de ani), jucătorul „lupilor galbeni”, a preferat să spună adevărul în loc să caute un avantaj pentru echipa sa, gest care i-a adus aplauze chiar din tabăra adversă.

Faza care a surprins stadionul

În minutul 41, Ricardinho a scăpat singur cu portarul Anestis. Goalkeeperul moldovenilor a ieșit prin alunecare, dar nu a atins mingea. Fotbalistul Petrolului a căzut în careu, iar întreg stadionul a cerut penalty.

Surpriză totală: imediat după ce s-a ridicat, portughezul i-a făcut semn arbitrului Horia Mladinovici că nu a fost fault, indicând clar că nu s-a simțit atins decisiv. Gestul său a fost întâmpinat cu aplauze din tribune și chiar de adversari. Andrei Miron, căpitanul Botoșaniului, a venit imediat să-i strângă mâna în semn de respect.

Reacții după gestul portughezului

Comentatorii și foștii jucători au salutat atitudinea fair-play a lui Ricardinho, într-un campionat unde astfel de momente sunt rare.

Fostul internațional Gabi Torje, prezent în studioul Digi Sport, a glumit la pauza meciului:

„Un gest de fair-play care o să-l coste postul de titular meciul viitor! Nu știu dacă era penalty, dar nici simulare nu putea fi. Așa o să-l ia și Neagoe după meci: Bravo, băiete, premiu fair-play – stai lângă el pe bancă!”.

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.

