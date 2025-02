”Mare nenorocire s-a întâmplat. A fost japcă!” Jocuri de culise în Superliga românească?

UTA Arad a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

Golul a fost marcat de englezul Shayon Harrison (17), aflat la primul sa reușită pentru UTA.

Petrolul a avut două goluri anulate de arbitrajul video, ambele marcate de Gheorghe Grozav, primul pentru fault în atac (50), iar al doilea pentru ofsaid (90+4).

Sergiu Hanca (Petrolul) a primit al doilea cartonaș galben după meci, pentru proteste. Hanca fusese schimbat în min. 67, iar primul avertisment l-a primit pe teren.

Cu acest rezultat, Petrolul și-a diminuat șansele de calificare în play-off, iar oficialii echipei din Ploiești acuză jocuri de culise.

„Aseară am fost foarte cumpătat. Am învățat să nu am reacții la cald, Dar după ce am ajuns acasă și am văzut fazele...Mare nenorocire s-a întâmplat. Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva în 2025. Nu am putut dormi toată noaptea. A fost japcă!

Nu credeam că Sebi Colțescu putea face așa ceva! Cum să anuleze golurile? O să facem memoriu și împotriva lui Antonie. Nu vrem să nu ne mai arbitreze Antonie. Nu mai vrem oameni falși! Lui Roche de ce i se dă galben? Nu scoate niciun cuvânt. Are 3 galbene și îl primește pe al patrulea și stă etapa viitoare.

Cu Sebi Colțescu nu am avut niciodată probleme. Nu îmi vine să cred că a făcut așa ceva. Dar Antonie... Colțescu are faza sub control la primul gol anulat.

Normal că ne gândim cine și de ce a făcut așa ceva. Sebi Colțescu nu ar fi făcut de capul lui așa ceva. Le era frică că vom egala la ultimul corner? De ce nu s-a lăsat să fie executat? Nu ai cum să anulezi primul gol! Și nici la golul doi nu poți spune

Nu ne așteptam la așa ceva. Noi ne gândeam înainte de meci cine ne arbitrează. Că ne gândim că poate ne dau pe cineva că vor să ne pună frână...Când am văzut că e Sebi Colțescu, am zis că va fi un arbitraj corect. Nu ne gândeam că se va întâmpla așa ceva”, a spus Claudiu Tudor la emisiunea DigiSport Matinal, conform Gsp.ro.

