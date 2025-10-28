”Probabil ne credem prea mari fotbaliști!” Reacție dură după Rapid - Slobozia

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:14
303 citiri
Rapid a învins Slobozia FOTO FB Superliga

FC Rapid București a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 4-1 (3-0), luni seara, în Giulești, în ultima partidă din etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Claudiu Petrila (7), Rareș Pop (36), Cristian Manea (45+2) au înscris pentru Rapid, golul de onoare al oaspeților fiind opera peruanului Renato Espinoza (90+1).

Unirea a avut șansa deschiderii scorului prin Raul Rotund (7), dar acesta a ratat singur cu portarul Marian Aioani. A urmat un contraatac, iar Petrila a marcat cu un șut cu boltă din marginea careului.

Petrila putea realiza dubla (27), dar a trimis mingea în transversală cu capul.

Rareș Pop a marcat al doilea gol al gazdelor (36), în poarta goală, după ce portarul Robert Popa l-a blocat pe Petrila. Cristian Manea (45+2) a înscris înainte de pauză, cu un șut din întoarcere, după centrarea lui Tobias Christensen.

Ultimul gol al echipei antrenate de Constantin Gâlcă a fost marcat de Dobre (61), din centrarea lui Gojkovic.

Renato Espinoza (90+1) a reușit al doilea său gol în Superligă, după ce a fost lansat de Patrick Dulcea.

”Dacă era 1-0 pentru noi, poate altfel se scria istoria jocului. Rotund ne-a ajutat, este un copil bun, și Dulcea la fel. Și eu am mai ratat în carieră, asta e, capul sus! Suntem ok în clasament. Ne dorim mai mult, dar trebuie să ne schimbăm atitudinea.

Probabil, ne credem prea mari fotbaliști că am ajuns și noi pe locul 6-7 și ne-am pierdut agresivitatea și atitudinea. Astăzi ne plimbam pe lângă ei, zero dueluri, bine că n-am luat mai multe!”, a declarat veteranul Unirii Slobozia, Florin Purece (33 de ani).

