Hagi, călcat în picioare: “Este ceva absolut odios. Nu am întâlnit în viața mea un asemenea om”

Gică Hagi, managerul Farului, a fost desființat în direct la televizor în cadrul emisiunii Football All Inclusive de pe Prima Sport.

Întrebat de un telespectator, dacă discursul lui Ianis se aseamănă cu cel al tatălui său, Radu Banciu l-a călcat în picioare pe Gică Hagi.

Realizatorul emisiunii Football All - Inclusive a vorbit despre discursul alambicat al "Regelui" și despre greșelile pe care acesta le comite în exprimare.

Hagi a fost criticat pentru paralela pe care a făcut-o cu legenda Meșterului Manole, încurcându-se în comparații.

“Hagi ăl bătrân nici limbaj de lemn nu are, este ceva sub orice critică. Am văzut-o pe aia cu Meșterul Manole, este ceva colosal, nu am întâlnit în viața mea un om de o asemenea lipsă de cultură și de lipsă de inteligență. Nici în armată nu am cunoscut pe nimeni care să aibă intelectul lui Hagi.

Este stupefiant cum un om poate să fie atât de modest înzestrat intelectual. Este ceva absolut odios acest om.

În momentul în care deschide gura, rămâi mască. Nici în cele mai cumplite explicații nu îți poți imagina că va ajunge așa.

Se încurcă în niște fraze... Ce e aia cu Meșterul Manole, când tu nu știi să desparți în silabe cuvintele, nu știi să faci o frază? Pentru ce să îți acumulezi atâtea probleme într-o singură explicație?

Este ieșit din comun acest Hagi”.

