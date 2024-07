Ce l-a supărat pe Neil Lennon după primul meci in Giulești

Neil Lennon, antrenorul echipei Rapid, este dezamăgit pentru că giuleştenii nu au câştigat meciul de pe teren propriu, cu CFR Cluj, încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 2-2.

„Am avut patru-cinci ocazii. Am fost dezamăgiţi că am primit al doilea gol, dar reacţia noastră din repriza a doua a fost foarte bună. Nu cred că a fost norocul. Sunt dezamăgit că am făcut doar egal. Am demonstrat un spirit de echipă excelent şi trebuia să obţinem victoria. Mulţi dintre jucătorii mei s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Sunt încântat de evoluţia echipei, dar dezamăgit de rezultat. Ei au o echipă foarte experimentată şi cu un antreor foarte bun. Rrahmani cred că este în regulă, nu pot să vă dau un diagnostic, dar cred că îşi va reveni în câteva zile. Sper că în următoarea săptămână vor mai veni trei jucători. Avem nevoie de transferuri”, a declarat Neil Lennon.

