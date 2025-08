Fotbalistul de top de la Rapid vrea să plece imediat: Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba

FC Rapid București este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 2-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a patra.

Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate de atacantul francez Antoine Baroan (60, 69), intrat la pauză. Baroan a marcat primul său gol în tricoul Rapidului după ce a fost lansat în careu de Cristian Manea, reușita fiind ratificată de arbitrajul video după cinci minute. Golul al doilea a fost marcat de fotbalistul din Hexagon, după o pasă venită de la Rareș Pop. De remarcat că și Manea, și Pop au început jocul din postura de rezerve.

Cristi Manea e nemulțumit de acest statut și vrea să plece de la Rapid.

„Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut. Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau... Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc.

Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e perioadă de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla.

Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a declarat Cristi Manea, conform digisport.ro.

