Căpitanul Farului, în genunchi: "Este cea mai rușinoasă înfrângere din cariera mea"

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, gruparea Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii.

Rapid a aplicat o corecţie neaşteptată echipei lui Hagi şi, cu 16 puncte, este pe locul 10, în timp ce Farul se află în subsolul clasamentului, pe locul 14, cu 13 puncte.

Căpitanul Farului, Denis Alibec, și-a găsit greu cuvintele după meciul cu Rapid.

„Este cea mai rușinoasă înfrângere din cariera mea. Felicitări Rapidului, au fost mai buni, nu avem ce să spunem. Am făcut un meci foarte slab, cu foarte multe greșeli. Nu ne-au surprins. Au fost 5 greșeli, 5 goluri. Nu am reușit să reacționăm.

Nici noi în atac nu am făcut nimic. Când intri cu 0-3 la pauză, e greu. E un moment foarte greu. Nu am jucat niciodată în play-out și nu vreau să o fac nici acum. Nu am cuvinte, nu știu cum o să reglăm situația asta”, a spus Denis Alibec, la Prima Sport.

Ads