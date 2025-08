Reacție dură după meciul de aseară: "Amarul ăsta de Șucu și sărăcia de Angelescu or fi înțeles ceva?"

FC Rapid București este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 2-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a patra.

Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate de atacantul francez Antoine Baroan (60, 69), intrat la pauză. Baroan a marcat primul său gol în tricoul Rapidului după ce a fost lansat în careu de Cristian Manea, reușita fiind ratificată de arbitrajul video după cinci minute. Golul al doilea a fost marcat de fotbalistul din Hexagon, după o pasă venită de la Rareș Pop.

Marian Iancu, cunoscut critic al lui Dan Șucu, speră că acționarul principal al Rapidului va mai aduce măcar încă un atacant.

"Se spune în popor că nu s-a născut deșteptul care să-l facă înțelept pe prost. Ok! Dar din întâmplarea fericită cu Baronul de aseară (n.r. - golurile înscrise de francezul Baroan), amarul ăsta de Șucu, și sărăcia de Angelescu or fi înțeles ceva? Chiar și din jumătatea de Koljic, care i-a scos cu CFR Cluj or fi învățat ceva? Acum trebuie să fim realiști, chitrele, avarii și escrocii sentimentali care se joacă cu patimile și trăirile noastre emoționale nu se vor schimba în comportament niciodată. Urmăresc să câștige la loterie fără să-și cumpere nici măcar bilet. Costă bani! Și nu mai au. I-au cheltuit pe Jambor! Timotei Jambor", a scris Marian Iancu pe facebook.

