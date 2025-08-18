"Pe teren au jucat proștii cu îngâmfați. Se bucura Șucu de parcă a scăpat Genoa de la retrogradare."

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).

"Pe teren au jucat proști cu îmbătați. Se bucura Șucu de parcă a scăpat Genoa de la retrogradare anul ăsta", a scris Marian Iancu pe facebook.

"Spuneam înainte de jocul Rapid cu FCSB: Rapid joacă și nu pierde iar FCSB joacă și nu câștigă. Nimic mai adevărat. Divinitatea a avut timp de noi, rapidiștii pătimași și ne-a consolat cu un egal cât o victorie! Iar pe mine m-a legitimat din nou ca un om obiectiv și echilibrat, care nu vă va minți niciodată. Pot greși, dar nu o voi face voit sau cu un interes meschin. Restul vorbim în legătură cu meciul, că sunt atâtea de spus", a mai punctat fostul finanțator de la Poli Timișoara, suporter înrăit al Rapidului.

Campioana a deschis scorul rapid, prin Mihai Lixandru (7), care a reluat cu capul sub transversală mingea deviată de Siyabonga Ngezana, la un corner.

Prima ocazie a giuleștenilor a fost un șut al lui Alexandru Dobre (24), de la circa 27 de metri, pe lângă vinclu. Gazdele nu au trimis nicio minge pe poartă în prima repriză.

FCSB a dominat începutul reprizei secunde și a avut ocazii prin Daniel Bîrligea (48), al cărui șut din marginea careului a fost respins de portarul Franz Stolz, și Mihai Lixandru (53, 54).

Rapid a trecut pe lângă egalare (56), prin Dobre, al cărui șut din colțul careului mare a fost respins de portarul Ștefan Târnovanu.

Roș-albaștrii s-au desprins în min. 61, când șutul lui Bîrligea a fost deviat nefericit de Denis Ciobotariu și mingea l-a păcălit pe Stolz.

Bosniacul Elvir Koljic (66) a reluat periculos cu capul, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

FCSB a mai avut șanse de gol prin Malcom Edjouma (74), al cărui șut s-a dus pe lângă țintă, și prin Ngezana (80), care a trimis în bara transversală mingea centrată din corner de Juri Cisotti.

Finalul a aparținut gazdelor, care au redus din diferență prin Koljic (83), cu călcâiul de la 8 metri, în urma unei aruncări de la margine, tot bosniacul egalând în min. 90+2, când Ngezana a pierdut o minge în fața lui Andrei Borza, acesta a centrat în fața porții, iar Târnovanu a respins în fața lui Koljic, care a înscris.

Rapid putea obține chiar mai mult, dar Lars Kramer (90+4) a trimis cu capul peste poartă din 3 metri, la un corner.

Lovitura de start a meciului a fost dată de fostul mare fotbalist rapidist Daniel Pancu, în ziua în care a împlinit 48 de ani.

