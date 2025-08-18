"Niciodată Rapid nu mai egala" Faza care a decis derby-ul

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).

Finalul a aparținut gazdelor, care au redus din diferență prin Koljic (83), cu călcâiul de la 8 metri, în urma unei aruncări de la margine, tot bosniacul egalând în min. 90+2, când Ngezana a pierdut o minge în fața lui Andrei Borza, acesta a centrat în fața porții, iar Târnovanu a respins în fața lui Koljic, care a înscris.

"Părea că FCSB domină, dar vine momentul în care Costel Gâlcă riscă. A riscat foarte mult. FCSB a controlat total jocul, a mai avut două situații de gol. Până când jucătorii au asimilat schimbarea de sistem, putea să se termine rău pentru Rapid.

Chiar și pe final a riscat Gâlcă, cu Jambor în locul lui Baroan. Intervine o greșeală. Aici nu ai voie, Ngezana, să driblezi în prelungiri.

Ăsta e un cadou făcut Rapidului. Niciodată Rapid nu mai egala. Niciodată! De acolo s-a schimbat. FCSB putea să și piardă, a avut-o Kramer pe cap. Popescu și Ngezana au jucat perfect 80 de minute.

Costel Gâlcă a riscat enorm. FCSB, ca joc, a fost superioară, dar insistența asta, că nu mai avea ce să piardă, a făcut ca sistemul ăsta să-i aducă un punct imens.

Așa ceva… Nu poți să interpretezi așa o fază în minutul 90 și ceva. Pe urmă, nici nu poate să facă fault, că a alunecat, a căzut”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

