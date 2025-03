Șumudică "scoate cuțitele" înaintea derby-ului cu FCSB: "Știu cu cine ține arbitrul"

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește FCSB, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 29-a a Superligii.

Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, susține că arbitrul Radu Petrescu o simpatizează pe FCSB și o antipatizează pe Rapid.

"Am intrat pe YouTube, voiam să ascult o melodie. Și îmi apare o emisiune, cu domnul Basarab Panduru și cu domnul Mihai Stoica. Se discuta despre arbitru și, la un moment dat, discuția dintre cei doi a dus că doar Radu Petrescu poate să arbitreze meciul. Știu ce e în sufletul lui Radu Petrescu, pe cine simpatizează și spre cine merg antipatiile. Am auzit că are o antipatie față de Rapid București. Îi transmit să arbitreze și să lase simpatiile și antipatiile", a spus Marius Șumudică.

"Mâine, îmi doresc ca echipa mea să practice un joc frumos. Nu aş vrea să ieşim din tiparul care ne-a caracterizat în perioada de după Dubai. Am arătat ok şi dacă vom fi la fel de concentraţi, la fel de motivaţi şi dacă vom avea o dorinţă de victorie dusă la extrem, cu siguranţă vom face un meci bun şi ne vom ridica la nivelul unui adversar care din punctul meu de vedere este, în momentul de faţă, în urma anilor acumulaţi, la transferuri, relaţii de joc, practic, întâlnim cea mai bună formaţie.

Sper ca jucătorii mei să înţeleagă că doar cu o doză de agresivitate, cu dorinţă de victorie, cu dorinţă de a arăta în faţa propriilor suporteri că încercăm să nu le fim inferiori vom realiza un obiectiv OK şi, dacă mâine vom reuşi să luăm puncte, apoi şi la Hermannstadt, să adunăm puncte ca la începutul play-off-ului să ne agăţăm acolo de primele trei locuri”, a spus Marius Şumudică la conferinţa de presă".

