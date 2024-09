Atacantul dorit de Marius Șumudică a aterizat în România! "Uitați-vă unde a jucat"

După ce l-a ratat pe Daniel Bîrligea, Rapid revine puternic pe piața transferurilor.

Atacantul dorit de MArius Șumudică a aterizat în România pentru a semna cu Rapidul. Este vorba despre Clinton N’Jie (31 de ani), o extremă cameruneză care a mai evoluat la echipe precum Lyon, Tottenham, Marseille, Dinamo Moscova sau Sivasspor.

„Este o țară frumoasă”, și „Rapid este un club mare”, a spus camerunezul la sosirea la București.

Marius Șumudică are mare încredere în abilitățile fotbalistului. „Uitați-vă unde a jucat. Îl știam de la Sivasspor. A fost la Tottenham, la Marseille. Jucător care are în CV o grămadă de meciuri. Are peste 60-70 de meciuri în Premier League. Un jucător de 31 de ani, care e la maturitate și care ne va ajuta foarte mult.

A jucat și contra CFR-ului când au luat Cupa în Turcia. Deci, domnul Șucu a făcut niște eforturi inimaginabile să convingă acest jucător să vină aici.

(n.r. – Genul lui Petrila, decisiv?) Este un jucător cu o viteză foarte mare și calitate foarte mare 1 contra 1”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ads