Mesaj dur după victoria la limită a Rapidului: "Alo! Am jucat cu Metaloglobus! Lăsați șampania și artificiile, deschideți buzunarele"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 23 August 2025, ora 07:47
359 citiri
Mesaj dur după victoria la limită a Rapidului: "Alo! Am jucat cu Metaloglobus! Lăsați șampania și artificiile, deschideți buzunarele"
Echipa de start a Rapidului în meciul cu Metaloglobus FOTO Facebook Rapid 1923

Rapid București a învins-o pe Metaloglobus București cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (16), care a reluat la colțul scurt, după ce fundașul George Caramalău a respins greșit șutul lui Tobias Christensen. Echipa antrenată de Costel Gâlcă și-a dublat avantajul la scurt timp (21), prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea lui Christensen.

Nou-promovata a înscris în finalul primei reprize, prin Ely Fernandes (43), care a profitat de ezitarea portarului Franz Stolz la centrarea lui Andrei Sava.

Marian Iancu a comentat dur prestația Rapidului: "Aloo! Am jucat cu Metaloglobus. Lăsați șampania și artificiile! Rapid cu Metaloglobus câștigă pentru că a jucat fotbal 35 de minute, pentru că arbitrul nu i-a dat roșu lui Grameni și pentru că, așa cum a spus doamna Șucu, Dumnezeu ne iubește și ne ferește de umilință într-un joc în care adversarul a fost mai bun 55 de minute, având o posesie uluitoare.

Dacă cineva crede că avem lot de obiectiv, atunci Metaloglobus ce naiba loc merită la sfârșitul campionatului?! Domnilor patroni, deschideți ochii și buzunarele că altfel, dacă și anul acesta ratați obiectivele pe care le tot antamați public de câte ori luați un microfon în gură, faceți o simulare la ce se va întâmpla în Giulești?!".

Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul
Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul
Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Metaloglobus, în etapa a şaptea din Superligă. Rapid a pus presiune pe poarta gazdelor încă din primele...
"Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
"Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
Patronul Rapidului, Dan Șucu, și antrenorul Constantin Gâlcă au fost luați în colimator. Rapid poate profita de pe urma faptului că FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova evoluează în...
#Superliga, #Rapid, #metaloglobus, #Marian Iancu , #Rapid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A dezvaluit in direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi baiatului sau: "Stiti cum o sa-l cheme?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A dezvaluit in direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi baiatului sau: "Stiti cum o sa-l cheme?"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesaj dur după victoria la limită a Rapidului: "Alo! Am jucat cu Metaloglobus! Lăsați șampania și artificiile, deschideți buzunarele"
  2. Bayern München și-a spulberat adversara în prima etapă din Bundesliga. Scor uluitor contra lui Leipzig
  3. Sorana, impecabilă! Jucătoarea de tenis s-a calificat în finală după o nouă victorie strălucită
  4. Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul
  5. Performanță notabilă a unui român la Mondialul de la Otopeni. Locul ocupat în finală
  6. Surpriză mare în meciul dintre UTA și Unirea Slobozia: un gol marcat în minutul 90+2 a schimbat soarta jocului
  7. Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO
  8. De la Bayern München, la PSV! Viitorul adversar al naționalei României este noul coleg al lui Dennis Man
  9. A scris istorie pentru PSG și Tottenham, iar acum s-a transferat în Asia. Acum a aflat că are o boală gravă
  10. Prima victorie pentru Sepsi, în noul sezon din Liga 2. Covăsnenii atacă promovarea