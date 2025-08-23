Mesaj dur după victoria la limită a Rapidului: "Alo! Am jucat cu Metaloglobus! Lăsați șampania și artificiile, deschideți buzunarele"

Rapid București a învins-o pe Metaloglobus București cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (16), care a reluat la colțul scurt, după ce fundașul George Caramalău a respins greșit șutul lui Tobias Christensen. Echipa antrenată de Costel Gâlcă și-a dublat avantajul la scurt timp (21), prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea lui Christensen.

Nou-promovata a înscris în finalul primei reprize, prin Ely Fernandes (43), care a profitat de ezitarea portarului Franz Stolz la centrarea lui Andrei Sava.

Marian Iancu a comentat dur prestația Rapidului: "Aloo! Am jucat cu Metaloglobus. Lăsați șampania și artificiile! Rapid cu Metaloglobus câștigă pentru că a jucat fotbal 35 de minute, pentru că arbitrul nu i-a dat roșu lui Grameni și pentru că, așa cum a spus doamna Șucu, Dumnezeu ne iubește și ne ferește de umilință într-un joc în care adversarul a fost mai bun 55 de minute, având o posesie uluitoare.

Dacă cineva crede că avem lot de obiectiv, atunci Metaloglobus ce naiba loc merită la sfârșitul campionatului?! Domnilor patroni, deschideți ochii și buzunarele că altfel, dacă și anul acesta ratați obiectivele pe care le tot antamați public de câte ori luați un microfon în gură, faceți o simulare la ce se va întâmpla în Giulești?!".

