Neil Lennon a devenit antrenorul principal al Rapidului în această vară, după ”retrogradarea” pe post de antrenor cu portarii a lui Bogdan Lobonț.

Nord-irlandezul și-a început mandatul cu o remiză, 1-1, în fața celor de la UTA. Pentru Rapid urmează meciul cu CFR Cluj.

Neil Lennon a avut probleme înainte de acest meci. Nu din cauza fotbalului, ci din cauza mersului pe bicicletă. Acesta a ieșit la o plimbare în parcul Herăstrău, însă aceasta nu s-a terminat prea bine. A căzut de pe bicicletă și s-a julit. Președintele clubului, Viorel Moldovan, a fost cel ce a făcut anunțul.

”Eu m-am speriat când l-am văzut la antrenament. A căzut de pe bicicletă în Herăstrău. Am înțeles că a lovit o bordură. Are nasul lovit, tibiile, genunchii. M-am speriat când l-am văzut așa. Face sport, joacă padel mult. Am crezut că e mult mai grav accidentul. Bine că nu și-a rupt nimic, e solid”, a declarat Viorel Moldovan, conform fanatik.ro.

În final, Neil Lennon a ajuns în fața jurnalștilor, la conferința de presă, cu un bandaj pe nas.

"M-am crezut în Turul Franței. Nu a fost prima dată când am căzut de pe bicicletă și sigur nici ultima oară. Am doar câteva zgărieturi, sunt în regulă", a spus Neil Lennon.”, a spus Lennon, la întâlnirea cu jurnaliștii.

