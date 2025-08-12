Rapid, "furată" de arbitri în meciul cu Oțelul? Constantin Gâlcă: "Este penalty clar"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 12 August 2025, ora 07:56
591 citiri
Rapid, "furată" de arbitri în meciul cu Oțelul? Constantin Gâlcă: "Este penalty clar"
Constantin Gâlcă FOTO Facebook Rapid 1923

Oțelul Galați a terminat la egalitate cu Rapid București, 1-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Oțelul a deschis scorul prin Andrei Ciobanu (33), fost jucător al Rapidului, după o minge respinsă de portarul Franz Stolz la reluarea lui Milen Jelev.

Rapid a egalat prin Alexandru Dobre (60), cu un șut la colțul scurt.

Portarul gazdelor, Cosmin Dur-Bozoancă, s-a remarcat la șuturile lui Tobias Christensen (48) și Andrei Borza (54), la ultimul respingând în bară.

În min. 76, Jelev a lovit mingea cu mâna în propriul careu, dar arbitrii video nu au considerat că trebuie acordat penalty.

"Mulţumit între ghilimele, am făcut o primă repriză foarte proastă, asta şi meritul adversarului. Ştiam că sunt agresivi, am vorbit despre asta. După pauză am jucat foarte bine, am avut şi alte ocazii de a marca.

Din punctul meu de vedere este penalty clar, dar arbitrii decid. Îmi doream trei puncte, vă spun sincer, eram convins că o să câştigăm, dar este şi meritul adversarului.

Cu FCSB vor intra alţi jucători care pot să dea mai mult. Îmi doream să fim mai constanţi. Înţeleg că şi adversarul joacă, dar dacă vrem să avem mingea", a declarat antrenorul Constantin Gâlcă, la flash-interviu.

#Superliga, #Rapid, #otelul galati, #Constantin Galca, #arbitri, #penalty , #Rapid
