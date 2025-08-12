Declarația serii după Oțelul - Rapid: "A venit Barcelona de la vestiare"

Oțelul Galați a terminat la egalitate cu Rapid București, 1-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Oțelul a deschis scorul prin Andrei Ciobanu (33), fost jucător al Rapidului, după o minge respinsă de portarul Franz Stolz la reluarea lui Milen Jelev.

Rapid a egalat prin Alexandru Dobre (60), cu un șut la colțul scurt.

Portarul gazdelor, Cosmin Dur-Bozoancă, s-a remarcat la șuturile lui Tobias Christensen (48) și Andrei Borza (54), la ultimul respingând în bară.

Cosmin Dur-Bozoancă i-a exasperat pe rapidiști cu paradele sale și a oferit declarația serii după meci:

"Nu știu exact câte am scos, dar mă bucur că mi-am făcut treaba. Sunt extrem de ofticat că am luat golul ăla, dar na, asta este. Un punct în seara asta și mergem mai departe.

Sincer, nu mai știu câte am scos, în febra meciului nu stau niciodată să număr. Am început iar repriza a doua destul de slab. Nu știu....

Rapid n-a ajuns la poartă în prima repriză, iar în a doua a venit Barcelona", a răspuns Dur-Bozoancă.

