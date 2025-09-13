Scandal mare după U Cluj! - Rapid Giuleștenii atacă arbitrul, federația și adversarii: "Sabău o să ne spună cum a inventat apa"

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Rapid București, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în prima partidă din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au avut cele mai mari ocazii în acest meci, prin Tobias Christensen (26), al cărui șut a fost respins de pe linia porții de Iulian Cristea, și prin Kader Keita (57), care a șutat de la circa 11 metri, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.

"U" a avut o șansă bună în prima repriză, prin Gabriel Simion (35), al cărui șut de la distanță a fost respins în corner de portarul Marian Aioani.

În min. 86, Lars Kramer a avut două intervenții salvatoare în careul oaspeților, când Elio Capradossi a trimis cu capul, iar mingea a căzut pe transversală.

În ultimele minute de joc, Rapid a cerut de două ori penalty, mai întâi la un fault asupra lui Antoine Baroan, în marginea careului (88), iar apoi la un presupus henț al lui Andrei Artean (89).

”Nu am cum să fiu mulțumit. Am avut ocazii mult mai mari decât U Cluj, mari de tot. Spun deloc pentru că m-am uitat pe toate imaginile și e un penalty cât casa, cât casa! E clar, clar, clar! E penalty oriunde pe pământul acesta, în orice campionat, oriunde. La lovitura liberă e henț clar. Avem filmările și din spate și din lateral, mâna e desprinsă, mingea se duce pe poartă. Nu se uită nimeni, bătaie de joc ce se întâmplă la Cluj.

Ads

Este a doua oară când mergem acolo. Data trecută la Manea, acum iar. O să iasă Sabău să ne spună cum a inventat el apa. Trimit și un mesaj mai sus. Poate deranjăm pe cineva pe la ligă, pe la federație și nu suntem doriți. Sunt total dezamăgit de ce se întâmplă la noi în campionat.

Nu se poate să nu ai un penalty în nouă etape când trebuia să fie șase sigur. Vă trimit filmarea din spatele porții e penalty clar, nu am niciun dubiu. Nu îmi dau seama la faza aceea, dacă dă arbitrul fault la picioare, era afară, dacă dă la ținere e în careu.

Încerc să fiu mai rezervat și acolo. Se putea da penalty, dar e mai clar la faza de henț. În rest un meci echilibrat, am avut ocazii mai mari, dar per total un meci echilibrat pentru două echipe bune”, a spus Victor Angelescu la finalul meciului, la Digi Sport.

Ads