Marius Șumudică, după 2-1 cu Slobozia: "Am turbat"

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a zecea din Superliga.

Ambele goluri ale echipei antrenate de Marius Şumudică au fost marcate de Rareş Pop (24, 60), prin din pasa norvegianului Tobias Christensen, iar al doilea după o minge venită de la adversar.

Ialomiţenii au reuşit să egaleze în urma unui corner, prin fundaşul ucrainean Dmitro Pospelov (31), care a trimis mingea în plasă cu genunchiul.

”Am turbat la golul Sloboziei, le-am spus jucătorilor cât de periculoși sunt la fazele fixe. Ei n-au avut nicio ocazie clară până atunci. Ne-am apărat bine, am fost reactivi. Astăzi nu era corect să nu câștigăm cele trei puncte”, a declarat Marius Șumudică.

Antrenorul Rapidului crede că echipa este pe drumul cel bun.

"Am avut posesie, ceea ce Rapid n-avea înainte. Am arătat mai bine fizic, am început să creștem. Am devenit o echipă agresivă, am câștigat dueluri. N-am văzut nicio părere de rău la cei de pe bancă, au intrat când a fost nevoie și și-au făcut treaba.

Creștem și o facem frumos, ca ghioceii, ați văzut cum ies primăvara? Așa facem și noi. Mi-e drag de băieții ăștia.

Altă atitudine, agresivitate, posesie, ocazii de gol. În primele 10 minute am avut patru ocazii, dintre care o bară. Nu știu dacă a venit vreo echipă să domine Slobozia cum am făcut-o noi. N-au avut nicio ocazie, la prima fază corner și apoi gol.

Dar am reușit să revenim la 1-1, mă bucur pentru dubla lui Pop, un copil care crește. Am sfârșit meciul cu underi în teren, dar sunt bucuros pentru ei și echipă, i-am și pupat la final de meci.

I-am pupat pe toți pentru că toți merită. Și cei care au fost pe bancă, am simțit ceva care a dat pozitivitate echipei. Și asta înseamnă că suntem uniți. Mi-era rușine și de fani dacă nu băteam. Dacă vom avea aceeași atitudine ca azi, vom forma un grup puternic", a spus Șumudică.

