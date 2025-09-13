Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Rapid București, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în prima partidă din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au avut cele mai mari ocazii în acest meci, prin Tobias Christensen (26), al cărui șut a fost respins de pe linia porții de Iulian Cristea, și prin Kader Keita (57), care a șutat de la circa 11 metri, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.

În ultimele minute de joc, Rapid a cerut de două ori penalty, mai întâi la un fault asupra lui Antoine Baroan, în marginea careului (88), iar apoi la un presupus henț al lui Andrei Artean (89).

Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului, a acuzat faptul că echipa lui nu a primit un penalty. Pe de altă parte, Gâlcă i-a reamintit patronului Dan Șucu că mai are nevoie de un mijlocaș și de un atacant.

"Meciul a fost foarte echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, am avut și un penalty. Păcat pentru că jucătorii mei au avut astăzi o atitudine foarte bună, au stat bine în teren și n-am reușit să luăm cele 3 puncte.

Mi-a plăcut atitudinea lor. Au gestionat foarte bine momentele grele. De aceea spun că trebuia să câștigăm acest meci.

Echipa noastră a crescut mult în ultimele două meciuri. Avem multă personalitate și cred că trebuia să avem 4 puncte mai mult în acest moment.

Din punctul meu de vedere, mai avem nevoie de un mijlocaș, un atacant. Am spus-o și o repet!", a declarat Gâlcă.

