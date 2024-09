Viorel Moldovan a anunțat două reveniri la Rapid, după pățania cu fotbalistul estonian: "Pur și simplu i s-a făcut rău"

Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a opta din Superligă. Un spectator a avut probleme de sănătate şi a fost transportat la spital, în minutul 85.

Rapid a înscris prima la Craiova, prin fundaşul Braun, în minutul 17, care a primit o pasă de la Petrila. În minutul 30 Săpunaru l-a faultat pe Koljic în careu, iar Istvan Kovacs a dictat penalti. Alexandru Mitriţă a transformat şi a adus egalarea.

Președintele Rapidului, Viorel Moldovan, a declarat că marea problemă a Rapidului este "mijlocul", afirmând că Hromada și Emmers vor reveni la antrenamente. Moldo-gol a explicat de s-a întâmplat cu fotbalistul estonian Mattias Käit:

„Este normal să ne mulțumim cu acest punct. Am jucat împotriva unei echipe de mare calitate. Aveam două deplasări dificle și ne-am propus să luăm 4 puncte. Ne-am fi dorit mai multe, dar sunt bune și acestea.

Urmează această pauză, din păcate, vom avea mulți jucători plecați la naționale. Aveam un stagiu de pregătire la Curtea de Argeș, nu-l vom putea face.

Atunci când un antrenor pleacă, se poate considera un eșec și pentru noi ca și club. Am suferit din punct de vedere fizic. Mingea a avut-o adversarul, noi am alergat după ea. Nu am reușit să ținem de ea când am intrat în posesie. Aceasta este situația. Cât timp n-ai mingea, consumi multă energie, mai ales când te aperi.

Nu am fost foarte bine fizic. Pot să spun că este un plus că nu am dat multe ocazii adversarului, dar pe atac am suferit. Cred că se impunea cartonaș roșu la faza dintre Koljic și Siegrist. Arbitrul a avut altă viziune, e în regulă. În a doua repriză a fost un fault la Petrila. Penalty-ul la Cristi Săpunaru a fost dat ușor, la fel ca în meciul cu Dinamo. M-aș fi așteptat că Istvan Kovacs să controleze mai bine meciul.

Dar noi trebuia să facem mai multe dacă ne doream mai mult. Ne mulțumim cu acest punct. La Kait este o situație mai complicată, se întâmplă, pur și simplu i s-a făcut rău. Cădere de calciu.

Analizăm foarte mult, avem foarte multe variante. Sper să fim inspirați și să aducem un atacant de calitate. Căutam și ceva experiență în momentul de față. Vrem să ne întărim și în zona mediană. Emmers revine săptămâna viitoare la antrenament. Și Hromada la fel. Consider că marea problemă este mijlocul. Când motorul nu funcționează, atacul și apărarea au de suferit”, a spus Viorel Moldovan, la Prima Sport.

