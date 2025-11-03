Reacție dură după meciul dintre Craiova și Rapid: "Penibil! Ieșea un scandal cât casa”

Universitatea Craiova a egalat-o in extremis pe FC Rapid București, 2-2 (1-1), duminică seara, în Bănie, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului.

Oaspeții au condus de două ori, prin golurile marcate de norvegianul Tobias Christensen (16), după ce Vladimir Screciu a blocat șutul lui Alexandru Dobre, și prin fundașul olandez Lars Kramer (74), care a profitat de ieșirea greșită a portarului Pavlo Isenko, la lovitura liberă executată de Christensen.

Fundașul Adrian Rus (29) a egalat prima oară, cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău, iar Steve Nsimba a închis tabela la ultima fază (90+10 - penalty), după ce portarul Marian Aioani l-a lovit în cap pe Monday Etim la un duel aerian.

Florin Prunea a criticat arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

”Au fost și cele două faulturi chiar în fața băncii, care nu au fost, la Bancu și la Anzor. N-am nimic cu Bîrsan, dar un astfel de meci trebuie să fie arbitrat de cel mai bun arbitru, cu ecuson FIFA. Bîrsan nu mai este, a fost scos.

Astăzi a avut o evoluție penibilă Bîrsan. El n-a dat penalty. Nu se leagă. Istvan a fost la ultimele două delegări cu fratele lui. De ce acum, la Liverpool cu Real, îl iei pe Bîrsan? Nu-ți pui niște întrebări, nu te gândești?

Îi dau dreptate lui Mirel! Dacă ai două faze așa de simple, te scoate din minți. Dacă meciul ăsta se termina 2-1 pentru Rapid, ieșea un scandal cât casa cu maniera asta de arbitraj”, a declarat Florin Prunea, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

