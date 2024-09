Ce l-a nemulțumit pe Marius Șumudică după egalul de la Craiova

Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a opta din Superligă.

Rapid a înscris prima la Craiova, prin fundaşul Braun, în minutul 17, care a primit o pasă de la Petrila. În minutul 30 Săpunaru l-a faultat pe Koljic în careu, iar Istvan Kovacs a dictat penalti. Alexandru Mitriţă a transformat şi a adus egalarea.

„Sunt parțial mulțumit de efortul depus. Încă suntem departe din punct de vedere fizic. Nu vreau să mă scuz, să nu înțelegeți greșit, dar avem de muncă și vom crește. Am avut două deplasări, la Iași se câștigă greu, o să vedeți.

Vreau să felicit suporterii, care au venit în număr mare! Vreau ca toți din jurul echipei să înțelegem că ăsta este spiritul echipei și să punem umărul ca să intrăm în play-off. Nu este ușor, sunt echipe care au făcut puncte și sperăm că ei sunt niște iepuri ca la atletism și noi suntem în spate și încercăm să îi ajungem,

Sunt 4 puncte în două deplasări grele. Sunt mulțumit de rezultate, nu și de joc. Încă nu avem curaj. Trebuie să trecem peste această barieră. Nici nu mai am voce, nu se poate. Douăzeci de minute am controlat jocul, am marcat, apoi ne-am retras. Eu n-am nevoie de așa ceva. Trebui să transformăm această mentalitate.

În repriza a doua, când am încercat să jucăm nu au mai ajuns la poartă decât la acea fază cu Mitriță. Nu e ușor să preiei o echipă care e pe locul 15. Va trebui să ne pregătim foarte bine. Jucăm acasă cu U Cluj, pentru mine nu este o surpriză locul pe care sunt. Trebuie să urcăm pe loc de play-off și să nu mai coborâm.

Am rămas surprins, Kait a ieșit la încălzire și i s-a făcut rău. Am pregătit meciul cu el, noi trebuia să jucăm 4-3-3 și am jucat în 4-2-3-1. Nu e ușor să pregătești meciul o săptămână și să fii nevoit să schimbi”, a spus Marius Șumudică la Prima Sport.

