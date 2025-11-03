Antrenorul Rapidului, furios după partida din Bănie! Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 07:25
780 citiri
Antrenorul Rapidului, furios după partida din Bănie! Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă
Constantin Gâlcă FOTO Facebook Rapid 1923

Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, recunoaşte că formaţia pe care o conduce nu merita să câştige partida de la Craiova, scor 2-2.

Gâlcă a fost total nemulțumit de evoluția rapidiștilor din prima parte a partidei.

„O primă repriză sub orice critică, unii nu au existat în joc. A doua repriză ne-am aşezat mai bine în teren, am stat mult mai bine, a fost o repriză mult mai bună din partea noastră. Am avut 2-1, dar per total nu cred că meritam să câştigăm.

Trebuia să stăm cu triunghiul sus, multe greşeli personale, am greşit sub presiune. În fotbal nu poţi să dai fiecare mişcare, dinamica jocului te duce în alte poziţionări.

﻿E important să poţi să închizi centrul terenului. Suntem bine ca puncte, foarte bine, dar trebuie să creştem din toate punctele de vedere pentru că, dacă vrem să ne batem sus, la primele locuri, trebuie să dovedim cu cei de sus. Sunt mulţumit de atitudine, de tot. O să avem perioade dificile şi meciuri dificile. Aşa văd eu şi simt”, a declarat Costel Gâlcă după 2-2 la Craiova, cu Universitatea.

Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"
Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"
Universitatea Craiova a egalat-o in extremis pe FC Rapid București, 2-2 (1-1), duminică seara, în Bănie, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului. Oaspeții au condus de...
De ce a plecat Rădoi de pe bancă înainte de terminarea meciului cu Rapid
De ce a plecat Rădoi de pe bancă înainte de terminarea meciului cu Rapid
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este convins că oltenii trebuiau să câştige meciul cu Rapid, scor 2-2, dar consideră că egalul este un pas în plus spre play-off....
#Superliga, #Rapid, #Universitatea Craiova, #Constantin Galca , #Rapid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nelu Varga l-a desființat pe fostul antrenor de la CFR Cluj: "Un analfabet! Se ruga de mine să îl angajez"
  2. Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate
  3. A desființat Rapidul după meciul din Bănie: "Cea mai slabă echipă care a evoluat aici! Arbitrul a fost omul lor"
  4. Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"
  5. Nebunie în Serie A, după meciul dintre Milan și Roma: cum arată clasamentul la vârf
  6. Antrenorul Rapidului, furios după partida din Bănie! Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă
  7. De ce a plecat Rădoi de pe bancă înainte de terminarea meciului cu Rapid
  8. Reacție dură după meciul dintre Craiova și Rapid: "Penibil! Ieșea un scandal cât casa”
  9. Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula
  10. S-a terminat Craiova - Rapid. Avem un nou lider în Liga 1, după un meci decis de un penalty acordat în minutul 90+7