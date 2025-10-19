Rezultat șocant în meciul UTA - Oțelul din Superliga. S-au marcat 4 goluri

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 19:41
175 citiri
Rezultat șocant în meciul UTA - Oțelul din Superliga. S-au marcat 4 goluri
Oțelul a câștigat la Arad FOTO FB Superliga

Echipa gălăţeană Oţelul a învins duminică, în deplasare, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 13-a din Superligă.

Pedro Nuno a deschis scorul în minutul 31, din pasa lui Joao Paulo, iar arădenii au avut o bară, la şutul Poulolo, din minutul 36. Gazdele au rămas în zece, după eliminarea lui Ovidiu Popescu, din minutul 45+1.

Andrezinho a făcut 2-0 în minutul 62, iar Conrado a transformat un penalti, în minutul 76. Paulinho a stabilit scorul final în minutul 87 şi UTA Arad – Oţelul Galaţi a fost 0-4.

Gălăţenii sunt pe locul 6, cu 19 puncte, în timp ce UTA este pe locul 9, cu 16 puncte.

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu (D. Barbu 55), Poulolo, Pospelov, Alomerovic (Stolnik 55) - Van Durmen (L. Mihai 81), Ov. Popescu – V. Costache, Padula (Hrezdac 46), Tzionis – M. Coman (Fl. Iacob 66). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev (Murria 80), Zivulic, P. Iacob, Conrado – Pedro Nuno (Chira 81), Joao Lameira (Joao paulo 22), A. Ciobanu - D. Sandu (Bordun 58), Patrick (Paulinho 81), Andrezinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Ov. Popescu 39 / Pedro Nuno 44, Zhelev 54, P. Iacob 73

Cartonaş roşu: Ovidiu Popescu (UTA Arad) min. 45+1

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache - Raul Ghiciulescu

Se îngroașă ”gluma”! Liderul FC Botoșani a dat o nouă lovitură în Superliga, pe terenul unei echipe de top
Se îngroașă ”gluma”! Liderul FC Botoșani a dat o nouă lovitură în Superliga, pe terenul unei echipe de top
Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă. Liderul şi-a luat rolul în serios la Cluj şi Mihai Bordeianu...
Victorie cu scandal pentru U Craiova în Superliga. Gestul făcut de vedeta Baiaram
Victorie cu scandal pentru U Craiova în Superliga. Gestul făcut de vedeta Baiaram
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 13-a din Superliga. Într-un meci intens şi în care craiovenii au suferit,...
#Superliga, #UTA, #otelul, #rezultat , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultat șocant în meciul UTA - Oțelul din Superliga. S-au marcat 4 goluri
  2. România a rămas fără aur la Europene. Cum s-a încheiat a doua finală a zilei
  3. Descătușare pentru rusul Medvedev în circuitul ATP, după doi ani de ”secetă”
  4. Senzație la echipa lui Ianis Hagi. Gol decisiv pentru internaționalul român
  5. Dramă pentru echipa lui Dan Șucu: ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului
  6. S-a decis înlocuitorul lui Sabău! Antrenorul străin care va prelua a 10-a echipă românească din carieră
  7. Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”
  8. Record mondial spulberat, pe distanța la care David Popovici e campion mondial și olimpic
  9. România a jucat prima finală a zilei la Campionatul European. Cum s-au descurcat fetele și la ce oră joacă băieții
  10. Surpriză uriașă în Serie A! Chivu jubilează după ultimul rezultat din campionatul italian