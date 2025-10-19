Rezultat șocant în meciul UTA - Oțelul din Superliga. S-au marcat 4 goluri

Echipa gălăţeană Oţelul a învins duminică, în deplasare, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 13-a din Superligă.

Pedro Nuno a deschis scorul în minutul 31, din pasa lui Joao Paulo, iar arădenii au avut o bară, la şutul Poulolo, din minutul 36. Gazdele au rămas în zece, după eliminarea lui Ovidiu Popescu, din minutul 45+1.

Andrezinho a făcut 2-0 în minutul 62, iar Conrado a transformat un penalti, în minutul 76. Paulinho a stabilit scorul final în minutul 87 şi UTA Arad – Oţelul Galaţi a fost 0-4.

Gălăţenii sunt pe locul 6, cu 19 puncte, în timp ce UTA este pe locul 9, cu 16 puncte.

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu (D. Barbu 55), Poulolo, Pospelov, Alomerovic (Stolnik 55) - Van Durmen (L. Mihai 81), Ov. Popescu – V. Costache, Padula (Hrezdac 46), Tzionis – M. Coman (Fl. Iacob 66). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev (Murria 80), Zivulic, P. Iacob, Conrado – Pedro Nuno (Chira 81), Joao Lameira (Joao paulo 22), A. Ciobanu - D. Sandu (Bordun 58), Patrick (Paulinho 81), Andrezinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Ov. Popescu 39 / Pedro Nuno 44, Zhelev 54, P. Iacob 73

Cartonaş roşu: Ovidiu Popescu (UTA Arad) min. 45+1

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache - Raul Ghiciulescu

Ads