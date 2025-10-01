Șoc în fotbalul românesc: echipa de pe locul doi din Superliga, sancționată de FIFA!

După UTA Arad și CFR Cluj, FC Botoșani devine a treia echipă din Superliga României care primește interdicție la transferuri din partea FIFA. Sancțiunea vine în urma unor probleme administrative și financiare, iar anunțul oficial a fost făcut marți, 30 septembrie, pe site-ul forului internațional.

Potrivit deciziei FIFA, interdicția se aplică pentru trei perioade consecutive de mercato, timp în care clubul moldovean nu va putea legitima jucători, cu excepția celor liberi de contract.

Perioadele afectate de interdicție:

Iarna, sezon 2025-2026

Vara, sezon 2026-2027

Iarna, sezon 2026-2027

Această măsură lovește în plin echipa care a fost una dintre revelațiile acestui start de sezon, ocupând în prezent locul 2 în Superligă. Botoșaniul, care a impresionat prin jocul colectiv și rezultatele neașteptat de bune, va avea acum de înfruntat o provocare majoră în încercarea de a-și menține poziția în clasament și, eventual, de a lupta pentru cupele europene.

FIFA explică sancțiunea

Pe site-ul oficial, FIFA precizează că interdicția face parte dintr-un mecanism de sancționare a cluburilor care încalcă reglementările, în special cele financiare:

„Lista interdicțiilor de înregistrare FIFA este o resursă esențială pentru comunitatea fotbalistică, prezentând cluburile care nu respectă obligațiile contractuale. Aceasta include sancțiuni pentru dispute financiare sau alte abateri.”

Context: Nu e un caz singular în România

Situația FC Botoșani vine la doar o săptămână după ce UTA Arad a fost sancționată în mod similar, tot pentru trei ferontele de transfer, din cauza neplății salariilor către foști angajați.

De asemenea, CFR Cluj a intrat pe lista neagră a FIFA din cauza unei plângeri depuse de clubul italian Fiorentina, care reclamă neplata unei sume pentru transferul lui Louis Munteanu. Clujenii au primit o interdicție nedeterminată, urmând ca litigiul să fie clarificat în perioada următoare.

