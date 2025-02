Scandalul momentului în Superliga: ”Pot să-i dau unuia un pumn în gură și nu se pune?”

Liderul Universitatea Cluj a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

"U" a deschis scorul prin fundașul argentinian Lucas Masoero (20), după o minge respinsă de portarul Marian Aioani. Rapid a egalat prin norvegianul Tobias Christensen (35), bine lansat în careu de Mattias Kait.

Senegalezul Mamadou Thiam (80) a marcat golul victoriei "șepcilor roșii", cu un șut din careu.

Rapid a acuzat însă în termeni duri arbitrajul, mai precis neacordarea unui penalty la Cristi Manea.

„Atacam careul și am simțit că m-a călcat cineva foarte tare. Am zis că n-are cum să nu dea penalty. Eu am crezut că m-a călcat un coleg și d-aia nu a dat. Și dacă era ofsaid, nu conta. Dacă e așa, pot să-i dau unuia un pumn în gură și nu se pune? Toți suntem foarte triști. Meritam cel puțin un egal.

M-a lovit puțin mai jos de gleznă. Bine că nu mi-a prins crampoanele. Este o contuzie și mă doare foarte tare. Trebuie să țin gheață”, a declarat la final Cristi Manea, conform Gsp.ro.

