Senzație pe podiumul din Superliga. Pe ce loc a urcat FC Botoșani după meciul cu Metaloglobus

Autor: Teodor Serban
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 20:34
FC Botoșani a trecut de Metaloglobus FOTO FB Superliga

Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, în etapa a 11-a a Superligii.

Golurile au fost marcate de Mitrov (27) şi Cîmpanu (64). Din minutul 62, Metaloglobus a evoluat cu un jucător mai puţin, după ce Aggoun a fost eliminat.

Moldovenii au urcat pe locul 2 în Superliga, cu 22 de puncte, sub Universitatea Craiova (24 de puncte) și la egalitate cu Rapid și FC Argeș.

Metaloglobus: Nedelovici - Kouadio, Achim (Aggoun - 46), Caramalău, Pasagic - Irimia A. (Irimia D. - 46), Sabater, Ubbink (Milea - 70), Zakir (Abbey - 76) - Huiban, Hadzic (Fernandes - 46). Antrenor: Mihai Teja

FC Botoşani: Anestis - Ilaş, Diaw, Miron, Ţigănaşu (Pavlovic - 69) - Petro, David (Bodişteanu - 76), Ongenda (Papa - 82), Mitrov (Cîmpanu - 64), Mailat, Dumiter (Kovtalyuk - 69). Antrenor: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Irimia D. (65), Caramalau (87) / Ilas (85)

Arbitri: Sebastian Colţescu - Marius Marchidanu, Marius Ionuţ Bobe - Alina Ionela Peşu

Camera VAR: Iulian Dima, Mircea Orbuleţ

Observatori: Vasile Bratu, Marian Bucurescu

