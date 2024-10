Jucătorul care a răbufnit după meciul dintre CFR Cluj și Sepsi: "Suntem penibili"

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, scor 3-3 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, după ce covăsnenii au condus cu 1-0 şi 3-1.

Marius Coman, fost atacant al clujenilor, a deschis scorul pentru Sepsi OSK (37), dar CFR a egalat în finalul primei reprize prin liberianul Mohammed Kamara (52). La scurt timp, oaspeţii au trecut din nou în avantaj, prin golul fundaşului Denis Ciobotariu (55). Florin Ştefan, un alt fost jucător al CFR-ului, a mărit avantajul echipei antrenate de Valentin Suciu (84).

Internaţionalul moldovean Virgiliu Postolachi, cu o dublă (86, 90+3), a adus un punct pentru echipa pregătită de Dan Petrescu. Acestea au fost primele goluri ale lui Postolachi pentru CFR.

CFR are o singură victorie în ultimele şase etape, patru egaluri şi un eşec. Sepsi OSK venea după două victorii consecutive.

Contra CFR-ului au marcat trei jucători care au evoluat în Gruia: Coman, Ciobotariu și Ștefan.

Denis Ciobotariu a fost extrem de dezamăgit pentru că echipa lui a condus cu 3-1, dar meciul s-a încheiat 3-3: ”Nu vreau să vorbesc prea mult acum, dar ne-am bătut singuri, prin golurile pe care le-au marcat ei, au fost greșelile noastre, nu a fost ceva creat de ei în mod special. Sunt foarte supărat.

Dacă mă întrebați înainte de meci, mi-ar fi convenit un egal. Dacă mă întrebați acum, vă spun că am fost penibili. Am dat cu piciorul la tot ce am făcut bun. Ieșim plini de sânge, plini de gheață, am ochiul vânăt, atitudinea pe care am avut-o în ultimele cinci minute a fost dezastru.

În final este un rezultat pozitiv cu o echipă foarte bună, dar este de neiertat să iei două goluri în cinci minute. Mi se pare imposibilă atitudinea pe care am avut-o, parcă am așteptat să ne egaleze".

