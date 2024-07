Cei de la Sepsi OSK s-au plâns de arbitraj după eșecul cu Dinamo: ”Am avut penalty! Henț clar, după toate regulile”

Dinamo și Sepsi OSK au remizat, pe terenul covăsnenilor, în etapa a treia a campionatului. Rezultatul nu a fost unul mulțumitor pentru gazde, care câștigaseră meciurile din primele două etape.

Covăsnenii cred că ar fi trebuit să primească un penalty în minutul 45+1, atunci când Eddy Gnahore a atins un balon cu mâna în careu. Antrenorul Bernd Storck a reproșat faza penalty-ului neacordat.

”Am meritat să dăm gol și poate mai meritam să dăm un gol. La faza din finalul primei reprize am avut penalty. Este henț clar, după toate regulile, am văzut și la EURO 2024. Este o mână care împiedică mingea să se ducă spre poartă. În repriza a doua adversarul a făcut schimbări, iar noi ne-am pierdut stilul de joc, n-am mai avut încredere. Trebuie să continuăm să jucăm așa cum știm.

Am continuat să jucăm cu mingi lungi, iar adversarii au avut jucători înalți. În apărare nu am jucat rău deloc. Săptămâna trecută am fost puțin norocoși, deci sunt mulțumit cu șapte puncte în trei etape. Trebuie să ne îmbunătățim jocul, momentan suntem 80%”, a declarat Bernd Storck.

Florin Ștefan, fundașul lui Sepsi OSK, spune că rezultatul final este echitabil, dar echipa lui merita un penalty.

”Cred că este un rezultat echitabil. În prima repriză am dominat noi, în repriza a doua ei. Cred că am avut un penalty în prima repriză.

Nu am reușit să marcăm golul doi, nu am mai ținut de minge. Dacă nu ții de minge, e greu. Este un start bun, sper să continuăm pe aceeași linie. I-am spus lui Oteliță că voi marca. Am lovit-o bine”, a spus Florin Ștefan, la flash-interviu.

