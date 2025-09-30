Spectacol total în derby-ul Clujului din Superliga. Continuă coșmarul pentru CFR

Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a 11-a din Superligă.

Oaspeţii de la CFR au deschis scorul în minutul 9, când Djokovic a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Cordea. Gazdele de la U au egalat în minutul 34, prin Mikanovic, care a profitat de o pasă excelentă primită de la Nistor, pentru ca după numai trei minute „şepcile roşii” să treacă la conducere, odată cu golul marcat de Jovo Lukic.

Louis Munteanu a avut o „sclipire” în minutul 45, cu un şut din careu, respins de Gertmonas, iar gazdele au replicat prin ocazia lui Postolachi, din minutul 54.

Minutul 58 a adus golul egalizator, marcat de Biliboc, şi derbiul Clujului, dintre U şi CFR s-a terminat 2-2.

Universitatea este pe 9, cu 14 puncte, în timp ce CFR, cu 9 puncte, ocupă poziţia a 13-a, loc de ”baraj”.

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu (Miguel Silva 76) – Artean, Drammeh (D. Codrea 65) – Postolachi (Macalou 69), Nistor (Fabry 77), El Sawy (Bota 65) – Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Fică 71), Djokovic (Korenica 46), T. Keita – Cordea (Emerllahu 46), L. Munteanu (Cernigoi 88), Biliboc (V. Kun 76). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonaşe galbene: Lukic 48 / Muhar 33

Arbitri: Marian Barbu - George Neacşu, Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Romică Bîrdeş

Ads