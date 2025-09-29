Mihai Stoica explică de ce FCSB joacă pe teren propriu cu puțini spectatori: "Adevărul e că așa a fost mereu"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 12:43
Mihai Stoica explică de ce FCSB joacă pe teren propriu cu puțini spectatori: "Adevărul e că așa a fost mereu"
Suporteri FCSB FOTO Facebook FCSB

FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Meciul de duminică seară nu a atras foarte multă lume la stadion. Doar 5.130 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la FCSB - Oțelul.

FCSB înregistrează mulți spectatori la partidele din cupele europene și la derby-urile din campionat, dar suferă la restul jocurilor.

Mihai Stoica explică de ce echipa campioană nu atrage fanii și la meciurile obișnuite de campionat, cu echipe precum Oțelul.

"Se întreabă oamenii de ce la meciuri ca cel de aseară avem doar 5.000 - 6.000 de suporteri pe stadion. Unii opinează că e scindare, alții că e protest pt că nu sunt rezultate și jocul suferă etc.

Fals!

Adevărul e că așa a fost mereu. Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit, iar provincia alege - logic - meciurile europene.

E mare lucru că Peluza Nord a rămas - cu sau fără amenințări - lângă echipă. E excepțional să realizezi că nu ești singur la greu."

