Tehnicianul Marius Şumudică şi-a felicitat jucătorii după victoria obţinută de Rapid, scor 5-0, cu Farul, în Superligă, însă a subliniat că este nevoie ca echipa sa să reuşească şi alte victorii.

”Felicit jucătorii, este victoria lor, am fost agresivi, şi-au dorit victoria. Sunt bucuros, dar încă nu am realizat nimic, să sperăm că începem să urcăm de aici. Am fost o echipă, o familie, toată lumea a muncit. Sunt mândru de ei, le-am spus şi la mijlocul terenului, când i-am strâns. Mă bucur că şi fanii au fost bucuroşi, le-am dedicat victoria. E un scor mare, dar sunt doar trei puncte. Eu sunt cel din spatele cortinei, ei sunt actorii principali”, a declarat Şumudică, după meci.

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, gruparea Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii.

Rapid a aplicat o corecţie neaşteptată echipei lui Hagi şi, cu 16 puncte, este pe locul 10, în timp ce Farul se află în subsolul clasamentului, pe locul 14, cu 13 puncte.

