Ce spun suporterii de la FCSB după ce echipa a ajuns pe locul 13 în Superliga: "Prietenia s-a terminat"

Învinsă cu 3-1 la Botoșani, FCSB a ajuns pe locul 13 în Superliga, loc de baraj și riscă să mai piardă o poziție până la finalul etapei.

FCSB nu mai găsește soluții pentru ieșirea din criză, iar suporterii de la Peluza Nord dau vina pe jucători pentru această situație.

„A fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.

Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.

Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici.

Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun.

De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, se arată în mesajul postat de cei din Peluza Nord 1995, pe Facebook.

Eșec cu 3-1 la Botoșani

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

FCSB, care prelungește momentul de criză cu acest eșec, a reușit să deschidă scorul, prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.

Gazdele au revenit rapid și au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureștenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.

FC Botoșani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puține secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.

