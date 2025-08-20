Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor! A adus la FCSB atacantul mult dorit de la Universitatea Cluj

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 20 August 2025, ora 09:44
1064 citiri
Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor! A adus la FCSB atacantul mult dorit de la Universitatea Cluj
Gigi Becali. Foto: hepta

Gigi Becali a dat o ultimă lovitură pe piața transferurilor. FCSB s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru transferul lui Mamadou Thiam.

După ce Alibec s-a accidentat și Daniel Bîrligea abia a revenit în primul 11, Gigi Becali a găsit soluția pentru întărirea compartimentului ofensiv.

FCSB s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru transferul atacantului Mamadou Thiam (30 de ani).

Thiam nu se mai antrenase în ultimele zile, dorind să forțeze transferul. Fotbalistul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Dijon B (2013-2015), Dijon (2015-2017), Clermont (împrumut 2016-2017), Barnsley (2017-2020), Oostende (2020-2022), Nancy (împrumut 2021-2022), Universitatea Cluj (2022-2023), Al-Arabi SC (2023-2024), Al-Jabalain (2024), Universitatea Cluj (2024-prezent).

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Gigi Becali va plăti o sumă de bani pentru Thiam și îl va ceda definitiv la Universitatea Cluj pe Andrei Gheorghiță (23 de ani).

