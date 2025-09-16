Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:40
580 citiri
Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare
Unirea Slobozia s-a impus cu 2-0 FOTO Facebook Superliga

Formația Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.

Golurile au fost marcate de Afalna (41) și Espinosa (88).

Unirea Slobozia a acumulat 14 puncte și a urcat pe locul 6 în Superligă. În schimb, Hermannstadt are un start dezastruos de sezon. Sibienii au 7 puncte după 9 meciuri și ocupă poziția a 13-a.

FC Hermannstadt: Căbuz - Căpușă, Stoica, Selimovic - Antwi, Albu (Buș - 78), Kujabi (Ivanov - 46), Ciubotaru - Neguț, Chițu (Gjorgjievski - 59), Oroian (Jair - 46). Antrenor: Marius Măldărășanu

Unirea Slobozia: Gurău - Dorobanțu, Dinu, Antoche, Dragu (Toma - 72) - Hamdiji, Pop (Coadă - 77), Purece - Florescu (Safronov - 72), Bărbuț (Espinosa - 59), Afalna (Jeno - 77). Antrenor: Andrei Prepeliță

Cartonașe galbene: Kujabi (39), Jair (55), Ciubotaru (79) / Pop (19), Hamdii (61), Florescu (64), Dragu (71)

Arbitri: Ionuț Coza – Romică Bîrdeș, Florian Alexandru Vișan – Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareș George Vidican, George Bogdan Duță

Observatori: Teodora Albon, Ioan Mărginean

Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
Dinamo București a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal. Dinamo a câștigat prin golurile...
Alarmă la Craiova: medicii au intervenit de urgență pentru a-l stabiliza pe Mirel Rădoi
Alarmă la Craiova: medicii au intervenit de urgență pentru a-l stabiliza pe Mirel Rădoi
Mirel Rădoi, antrenorul în vârstă de 44 de ani al Universității Craiova, a lipsit de la interviurile de după meciul câștigat de echipa sa împotriva Farului, scor 2-0, în etapa a noua a...
#Superliga, #unirea slobozia, #Hermannstadt , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
  2. Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu
  3. Conor McGregor nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei. Motivul invocat de starul MMA
  4. Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel
  5. Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
  6. Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare
  7. Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
  8. Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant
  9. După Iași, naționala U21 va ajunge și la Cluj, și Arad. Cum îți poți cumpăra un bilet
  10. Fantasticul Armand Duplantis a bătut pentru a 14-a oară recordul mondial VIDEO