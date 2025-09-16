Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare

Formația Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.

Golurile au fost marcate de Afalna (41) și Espinosa (88).

Unirea Slobozia a acumulat 14 puncte și a urcat pe locul 6 în Superligă. În schimb, Hermannstadt are un start dezastruos de sezon. Sibienii au 7 puncte după 9 meciuri și ocupă poziția a 13-a.

FC Hermannstadt: Căbuz - Căpușă, Stoica, Selimovic - Antwi, Albu (Buș - 78), Kujabi (Ivanov - 46), Ciubotaru - Neguț, Chițu (Gjorgjievski - 59), Oroian (Jair - 46). Antrenor: Marius Măldărășanu

Unirea Slobozia: Gurău - Dorobanțu, Dinu, Antoche, Dragu (Toma - 72) - Hamdiji, Pop (Coadă - 77), Purece - Florescu (Safronov - 72), Bărbuț (Espinosa - 59), Afalna (Jeno - 77). Antrenor: Andrei Prepeliță

Cartonașe galbene: Kujabi (39), Jair (55), Ciubotaru (79) / Pop (19), Hamdii (61), Florescu (64), Dragu (71)

Arbitri: Ionuț Coza – Romică Bîrdeș, Florian Alexandru Vișan – Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareș George Vidican, George Bogdan Duță

Observatori: Teodora Albon, Ioan Mărginean

