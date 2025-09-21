„Rușinea Ardealului continuă să dezamăgească, o echipă de azil. FCSB - niște bufoni”

Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, revine cu un nou comentariu tăios pe Facebook, în stilul său caracteristic. Acesta a analizat etapa recentă din Superliga, criticând dur mai multe echipe de tradiție și aruncând săgeți acide în toate direcțiile.

Una dintre cele mai dure critici o primește Universitatea Cluj, pe care Iancu o numește fără menajamente: „Rușinea Ardealului continuă să dezamăgească, vorbesc de azilul U Cluj.”

Fostul om de fotbal pare să nu aibă nicio speranță în actualul proiect al „șepcilor roșii”, echipă pe care o consideră departe de standardele așteptate.

În finalul postării, Marian Iancu aduce în discuție și alte două nume grele, CFR Cluj și FCSB. Echipa campioană intră la categoria "bufonii etapei".

”Craiova se îneacă în Dunăre, la Galați, acolo unde s-au mai încurcat și alții. Pierd oltenii dar rămân pe primul loc. În rest, presiune mare pe Rapid. Joacă mâine (n.r. - astăzi) și câștigă, obligatoriu, rămâne neînvinsă și îi bagă în ședință pe elevii lui Rădoi.

În rest, rușinea Ardealului continuă să dezamăgească, vorbesc de azilul U Cluj, iar FC Argeș croșetează victorii după victorii, răsturnând toate criteriile de valoare și probabilitate obiective luate în calcul.

Urmează să joace și CFR Cluj. Sunt tare curios dacă măcar ei revin în competiție, după ce FCSB încă nu are chef de fotbal. Sunt chiar deranjați că-i băgăm în seamă. Oricum, alții sunt artiștii. Ei se califică deocamdată la bufonii etapei”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

