"Am subordonat Clujul cu totul" Mihai Rotaru, exuberant după victoria cu CFR

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-2 (2-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal.

Universitatea a avut 3-0 prin golurile marcate de francezul Steven Nsimba (20, 56) și Mihnea Rădulescu (45), dar clujenii au revenit și au punctat de două ori, prin Matei Ilie (64, 73), în urma unor cornere.

„Încă tremur pentru victorie. Nu 2-0, ci 3-0 este un scor periculos în Bănie, am schimbat retorica. Având în vedere experiența de la Arad, chiar am tremurat. Săptămâna aceasta am subordonat CFR-ul și Clujul, cu totul. Am zicala pregătită deja, mă gândeam că cineva va pune întrebarea asta.

Forța Știința! E forța grupului. Am suferit, dar am arătat foarte bine. În fotbal trebuie să învățăm și să suferim.

Știința are lot. Cu siguranță am investit cel mai mult în această vară. I-am nimerit pe amândoi (n.r. pe Assad și Nsimba), dar să puneți în ghilimele, pentru că a fost o muncă titanică și bine făcută. Suntem mulțumiți pentru tot ce am adus, marele câștig e că avem underi de valoare. E și Matei, Fălcușan, avem încredere în ei.

Au fost câteva faze-spectacol, asta e bucuria fotbalului, nu doar încrâncenarea, care are rolul ei. Având în vedere că avem un număr incredibil de goluri, o medie de 3 pe meci, putem spune că arătăm bine în ofensivă. Sunt convins că în curând se vor regla și cele din defensivă.

Nu intrăm să ne comparăm cu alte echipe, vorbim de noi și sperăm să avem o constanță cât mai lungă.

Va fi care pe care cu Spartak, sperăm să avem o bucurie la fel ca la returul cu Sarajevo. Va fi foarte greu, au o experiență europeană mai mare decât noi. Nu mai așteptăm 20.000 de oameni, ci 30.000. Publicul a înțeles cât de importantă e susținerea.

Florin Ștefan nu a venit pentru că pleacă Bancu, amândoi sunt în lotul nostru. Am adus un jucător valoros pe care Mirel îl știa foarte bine. Nu sunt implicat deloc în partea tehnică, dar în afară de ele, lucrez ca un președinte al clubului. Ca să glumim, minus 0,1 la sută”, a spus Mihai Rotaru, la GSP Live Special.

