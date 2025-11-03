De ce a plecat Rădoi de pe bancă înainte de terminarea meciului cu Rapid

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 07:22
De ce a plecat Rădoi de pe bancă înainte de terminarea meciului cu Rapid
Constantin Gâlcă și Mirel Rădoi FOTO Facebook Univ Craiova

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este convins că oltenii trebuiau să câştige meciul cu Rapid, scor 2-2, dar consideră că egalul este un pas în plus spre play-off.

„Aşa pare, că e cea mai bună repriză făcută, dar eu sunt mulţumit de cum s-a desfăşurat tot meciul, nu doar de prima repriză. Am controlat tot meciul şi cred că rezultatul este injust. Deocamdată se descarcă datele din GPS, dar contează mai puţin asta, cât au alergat. Important e că au acoperit zonele cum trebuia. Cu puţin mai multă atenţie la finalizare, am fi vorbit despre un alt rezultat. Le-am spus şi la pauză că e chestiune de timp până când fotbalul ne răsplăteşte, chiar dacă am fi pierdut.

La pauză nu am avut foarte multe imagini să le arăt, n-am găsit nimic de partea Rapidului, chiar am făcut o repriză foarte bună. N-am făcut nimic special, e meritul lor. Probabil se acumulase o stare de oboseală, poate o stare de relaxare. Sunt foarte mulţi jucători care nu au făcut pregătirea cu noi".

Oaspeții au condus de două ori, prin golurile marcate de norvegianul Tobias Christensen (16), după ce Vladimir Screciu a blocat șutul lui Alexandru Dobre, și prin fundașul olandez Lars Kramer (74), care a profitat de ieșirea greșită a portarului Pavlo Isenko, la lovitura liberă executată de Christensen.

Fundașul Adrian Rus (29) a egalat prima oară, cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău, iar Steve Nsimba a închis tabela la ultima fază (90+10 - penalty), după ce portarul Marian Aioani l-a lovit în cap pe Monday Etim la un duel aerian.

"N-am mai avut răbdare să văd live, am intrat în vestiar să văd reluările. De pe bancă, mi s-a părut foarte clar. Dacă nu se dădea, asta era, dar parcă lucrurile erau foarte clare.

Punctul acesta poate fi exact 0,5 să intrăm pe o poziţie mai sus în play-off. Avem un pahar, eu încerc să văd partea plină. Eu văd partea bună a lucrurilor”, a declarat Mirel Rădoi.

Reacție dură după meciul dintre Craiova și Rapid: "Penibil! Ieșea un scandal cât casa"
Reacție dură după meciul dintre Craiova și Rapid: "Penibil! Ieșea un scandal cât casa”
Universitatea Craiova a egalat-o in extremis pe FC Rapid București, 2-2 (1-1), duminică seara, în Bănie, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului. Oaspeții au condus de...
Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"
Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"
Universitatea Craiova a egalat-o in extremis pe FC Rapid București, 2-2 (1-1), duminică seara, în Bănie, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului. Oaspeții au condus de...
