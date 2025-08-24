Universitatea Craiova merge ceas și în Superliga: șase victorii la rând după meciul cu Petrolul

Universitatea Craiova merge ceas și în Superliga: șase victorii la rând după meciul cu Petrolul
Universitatea Craiova - Petrolul, scor 2-0 FOTO Facebook Universitatea Craiova

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Petrolul Ploiești, în etapa a șaptea din Superligă.

Mihnea Rădulescu și-a încercat șansa de două ori, șutând la poarta lui Bălbărău în minutele 19 și 26, iar ploieștenii au replicat prin bara lui Roche, care a lovit transversala în minutul 33. Oltenii au ratat o șansă mare în minutul 69, prin Al Hamlawi, dar au și reușit să deschidă scorul în minutul 75, prin Alexandru Crețu. Cinci minute mai târziu Mekvabishvili l-a găsit pe Baiaram în careu, cu o pasă excelentă, și mijlocașul craiovenilor a făcut 2-0.

Acesta a fost și scorul final, iar Craiova ajunge la 19 puncte, fiind lider detașat în Superligă. Petrolul e pe locul 11, cu 6 puncte.

Craiova are șase victorii la rând în Superliga și e la 4 puncte de Rapid, ocupanta locului doi.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Lung Jr. – M. Rădulescu (D. Barbu 68), Mogoș, N. Ștefanovic, Fl. Ștefan – Al. Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău (Carlos Mora 61) – Houri (Screciu 82), Nsimba (Al Hamlawi 68), Băsceanu (Baiaram 61). ANTRENOR: Mirel Rădoi

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry (Chică-Roșă 79), Mateiu (Doukansy 79), D. Paraschiv (Boțogan 46) - V. Gheorghe (Hanca 46), Doumtsios (Baiano 63), Grozav. ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

Cartonașe galbene: - / Jyry 28, Bălbărău 64

Arbitri: Florin Andrei - Alexandru Vodă, Ioan Corb

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Florin Mazilu

#Superliga, #Universitatea Craiova, #petrolul ploiesti, #stefan bairam , #stiri fotbal
