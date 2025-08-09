Meci superb la Arad între UTA și Farul! Superliga are un nou lider

Două dintre echipele care au avut un start excelent de sezon, UTA și Farul, au oferit un meci pe măsura afișului la Arad, în etapa a cincea din Superliga. UTA a câștigat cu 2-1.

UTA și Farul s-a încheiat 2-1, după un meci spectaculos, cu numeroase faze de poartă.

Gazdele au făcut o primă repriză excelentă și au deschis scorul încă din minutul 8. Roman a profitat de o neînțelegere între Țîru și Ramalho, a centrat în fața porții și Tzionis a înscris din 6 metri.

UTA a continuat să preseze și putea marca golul doi, dar Buzbuchi s-a opus la șuturile lui Roman, Padula și Abdallah.

În partea a doua, Farul a fost mai insistentă și, după ocazia lui Tănasă (minutul 53, șut scos de sub transversală), constănțenii au reușit egalarea în minutul 62. Ișfan a scăpat pe contraatac, a avansat până în fața porții, i-a pasat lui Radaslăvescu, iar acesta a îndeplinit o simplă formalitate: 1-1.

UTA s-a întors în atac și, în minutul 78, a marcat cu o lovitură de cap prin Pospielov.

Partida s-a terminat cu victoria arădenilor, care au acumulat 11 puncte și au urcat pe primul loc în Superligă. Farul a înregistrat prima înfrângere și e pe locul 4, cu 10 puncte.

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu (Vlăsceanu 58), Pospelov, Poulolo, Padula – Ov. Popescu) Hrezdac 71), Van Durmen – V. Costache (Alomerovic 58), A. Roman (Zsori 71), Tzionis (Benga 82) – Hakim Abdallah. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

FARUL: Buzbuchi – Maftei (Furtado 42), Larie, Ţîru (Seruca 86), Cr. Ganea – Vînă (Cr. Sima 86), Ramalho (Dican 66), Radaslavescu – N. Grigoryan (I. Cojocaru 66), Işfan, R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Ţuţu 41

Arbitri: Radu Petrescu - Radu Ghinguleac, Mihăiţă Necula

Arbitru VAR: Sebastian Colţescu – Ferencz Tunyogi

