Meci superb la Arad între UTA și Farul! Superliga are un nou lider

Sambata, 09 August 2025, ora 20:28
UTA s-a impus cu 2-1 FOTO Facebook UTA

Două dintre echipele care au avut un start excelent de sezon, UTA și Farul, au oferit un meci pe măsura afișului la Arad, în etapa a cincea din Superliga. UTA a câștigat cu 2-1.

UTA și Farul s-a încheiat 2-1, după un meci spectaculos, cu numeroase faze de poartă.

Gazdele au făcut o primă repriză excelentă și au deschis scorul încă din minutul 8. Roman a profitat de o neînțelegere între Țîru și Ramalho, a centrat în fața porții și Tzionis a înscris din 6 metri.

UTA a continuat să preseze și putea marca golul doi, dar Buzbuchi s-a opus la șuturile lui Roman, Padula și Abdallah.

În partea a doua, Farul a fost mai insistentă și, după ocazia lui Tănasă (minutul 53, șut scos de sub transversală), constănțenii au reușit egalarea în minutul 62. Ișfan a scăpat pe contraatac, a avansat până în fața porții, i-a pasat lui Radaslăvescu, iar acesta a îndeplinit o simplă formalitate: 1-1.

UTA s-a întors în atac și, în minutul 78, a marcat cu o lovitură de cap prin Pospielov.

Partida s-a terminat cu victoria arădenilor, care au acumulat 11 puncte și au urcat pe primul loc în Superligă. Farul a înregistrat prima înfrângere și e pe locul 4, cu 10 puncte.

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu (Vlăsceanu 58), Pospelov, Poulolo, Padula – Ov. Popescu) Hrezdac 71), Van Durmen – V. Costache (Alomerovic 58), A. Roman (Zsori 71), Tzionis (Benga 82) – Hakim Abdallah. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

FARUL: Buzbuchi – Maftei (Furtado 42), Larie, Ţîru (Seruca 86), Cr. Ganea – Vînă (Cr. Sima 86), Ramalho (Dican 66), Radaslavescu – N. Grigoryan (I. Cojocaru 66), Işfan, R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Ţuţu 41

Arbitri: Radu Petrescu - Radu Ghinguleac, Mihăiţă Necula

Arbitru VAR: Sebastian Colţescu – Ferencz Tunyogi

