"Mă uitam la Chiricheș, când se dezbrăca, parcă vedeam un bătrân de la noi din sat"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 08:23
336 citiri
Vlad Chiricheș FOTO Facebook FCSB

Formația FC Botoșani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea ’36. FC Botoșani a revenit și s-a impus datorită reușitelor lui Dumiter ’40 și Kovtalyuk ’68, ‘90+2.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a deplâns degradarea fotbalistică în care a ajuns echipa campioană.

„Acum a fost o victorie fotbalistică. Anul trecut am avut un noroc fantastic, dar azi am fost mai buni decât ei. Nu înțeleg de ce se spune că FCSB a fost slabă, noi am fost foarte buni.

Cred că trebuie un antrenor nou acolo, pentru că altfel intră în zona asta de echipe în care pierd încrederea. Olaru, Tănase, Bîrligea, parcă nu mai sunt ei.

De exemplu, Chiricheș, avea dreptate domnul Becali, când se dezbrăca parcă vedeam un bătrân de la mine din sat. Nu merge așa, poate vorbesc prostii, dar FCSB-ul are blazon, nu te joci acolo.

O echipă care merge în Europa League și o terfelești la Botoșani? Se poate, că noi suntem foarte buni, dar dacă asta e valoarea lor o să fie complicat", a spus Valeriu Iftime la GSP Live.

