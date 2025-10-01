"Un dobitoc!" Reacție dură din partea lui Valeriu Iftime după ultima controversă

După UTA Arad și CFR Cluj, FC Botoșani devine a treia echipă din Superliga României care primește interdicție la transferuri din partea FIFA.

Sancțiunea vine în urma unor probleme administrative și financiare, iar anunțul oficial a fost făcut marți, 30 septembrie, pe site-ul forului internațional.

Potrivit deciziei FIFA, interdicția se aplică pentru trei perioade consecutive de mercato, timp în care clubul moldovean nu va putea legitima jucători, cu excepția celor liberi de contract.

Perioadele afectate de interdicție:

Iarna, sezon 2025-2026

Vara, sezon 2026-2027

Iarna, sezon 2026-2027

Patronul echipei, Valeriu Iftime, a reacționat dur, acuzând un angajat al clubului de neglijență.

„Da, este adevărat. Nu au știut ai mei. A fost adresă trimisă din august, dar un dobitoc de la mine nu a citit mailul și asta a fost. Trebuia să plătim niște bani, dar nu știu exact suma. Sunt două luni de când a dormit omul de la mine din club.

Este un fotbalist de pe vremea lui Andone, a jucat doar un meci prin Cupa României. Noi nu am urmărit cazul și acum trebuie să plătim niște bani. Nu e problemă, că îi transfer mâine și rezolvăm situația.

Dar este o rușine că ai primit pentru 50.000 de euro sau cât este o suspendare de la FIFA. În momentul în care plătesc, se ridică interdicția, sigur. Nu e o tragedie, dar...”, a spus Iftime, conform digisport.ro.

