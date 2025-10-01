"Un dobitoc!" Reacție dură din partea lui Valeriu Iftime după ultima controversă

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 16:15
382 citiri
"Un dobitoc!" Reacție dură din partea lui Valeriu Iftime după ultima controversă
Valeriu Iftime FOTO Facebook Prosport

După UTA Arad și CFR Cluj, FC Botoșani devine a treia echipă din Superliga României care primește interdicție la transferuri din partea FIFA.

Sancțiunea vine în urma unor probleme administrative și financiare, iar anunțul oficial a fost făcut marți, 30 septembrie, pe site-ul forului internațional.

Potrivit deciziei FIFA, interdicția se aplică pentru trei perioade consecutive de mercato, timp în care clubul moldovean nu va putea legitima jucători, cu excepția celor liberi de contract.

Perioadele afectate de interdicție:

Iarna, sezon 2025-2026

Vara, sezon 2026-2027

Iarna, sezon 2026-2027

Patronul echipei, Valeriu Iftime, a reacționat dur, acuzând un angajat al clubului de neglijență.

„Da, este adevărat. Nu au știut ai mei. A fost adresă trimisă din august, dar un dobitoc de la mine nu a citit mailul și asta a fost. Trebuia să plătim niște bani, dar nu știu exact suma. Sunt două luni de când a dormit omul de la mine din club.

Este un fotbalist de pe vremea lui Andone, a jucat doar un meci prin Cupa României. Noi nu am urmărit cazul și acum trebuie să plătim niște bani. Nu e problemă, că îi transfer mâine și rezolvăm situația.

Dar este o rușine că ai primit pentru 50.000 de euro sau cât este o suspendare de la FIFA. În momentul în care plătesc, se ridică interdicția, sigur. Nu e o tragedie, dar...”, a spus Iftime, conform digisport.ro.

Șoc în fotbalul românesc: echipa de pe locul doi din Superliga, sancționată de FIFA!
Șoc în fotbalul românesc: echipa de pe locul doi din Superliga, sancționată de FIFA!
După UTA Arad și CFR Cluj, FC Botoșani devine a treia echipă din Superliga României care primește interdicție la transferuri din partea FIFA. Sancțiunea vine în urma unor probleme...
„O cocioabă”. Iftime, exploziv după ce a urcat pe locul doi cu Botoșani: „Trebuie să-l legăm”
„O cocioabă”. Iftime, exploziv după ce a urcat pe locul doi cu Botoșani: „Trebuie să-l legăm”
După victoria cu Metaloglobus, FC Botoșani a urcat pe locul doi în Liga 1. Mai mult, moldovenii ar putea urca pe locul 1 în campionat, dacă o bat pe UTA, iar Universitatea Craiova nu va...
#Superliga, #Valeriu Iftime, #suspendare, #fc botosani, #FIFA , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vicepreședintele FIFA a spus tot: când se va decide dacă Israel va fi exclusă sau nu din competiție
  2. "Un dobitoc!" Reacție dură din partea lui Valeriu Iftime după ultima controversă
  3. Concluziile lui Cristi Chivu după meciul din Liga Campionilor: ”Trei goluri nu sunt puține”
  4. Distincție uriașă pentru Roger Federer! Pe ce listă a fost inclus
  5. Probleme pentru fostul deținător al Balonului de Aur: ”Nu e capabil”
  6. A decis să spună adio! Gael Monfils a anunțat decizia radicală pe care a luat-o
  7. Tatăl lui David Popovici se apără în scandalul de la Dinamo: ”Am avut senzația că unii dintre ei vor muri”
  8. S-a stabilit data tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2027. România, printre participante
  9. Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul
  10. Victorie uriașă pentru jucătoarele din România la super-turneul din China