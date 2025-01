Antrenorul care tocmai a fost numit în Superliga, desființat de un fost jucător: "E cel mai slab, vă jur"

Vasile Miriuță a fost numit antrenor la Poli Iași, în locul lui Emil Săndoi.

Venit din poziția de director tehnic de la Sănătatea Cluj, Miriuță are misiunea de a o salva pe Poli de la retrogradare.

Fostul mijlocaș de la FC Vaslui și Dinamo, Ousmane N’Doye (46 de ani) l-a desființat pe Vasile Miriuță.

„Miriuță este cel mai slab antrenor cu care am lucrat, vă jur! Cel mai slab! E foarte periculos. Știi că eu din cauza lui nu am vrut să mai joc pentru ASA? Din cauza lui! Dintre toți cu care am lucrat la Târgu-Mureș, el a fost primul antrenor cu care nu am vrut să lucrez. Dacă simt asta, eu plec în altă parte, nu e problemă. Dumnezeu vede tot!

Ce făcea el nu se face. Un antrenor trebuie să fie precum un educator, ca un tată, iar dacă vrei să-i spui ceva de rău unui jucător, îi spui în față. Nu știu cum e cu alții, dar așa a fost cu mine. Nu avea curaj să vorbească cu mine în față pentru că eram foarte puternic la Târgu-Mureș!

Chiar dacă el făcea ședință și program, lumea nu respecta ce spunea, jucătorii făceau singuri ce voiau să facă. La CFR i-a mers bine că avea jucători de calitate și nu muncea mult.

Deci, repet, a fost cel mai slab antrenor! Dacă mâine e în fața mea, i-o spun, dar el știe foarte bine. Poate zici că sunt nebun, dar ăsta este adevărul.

Nu știu ce mai face acum. Pe cuvântul meu de onoare, nu știu unde a luat Miriuță licența! Eu am văzut felul cum vorbește, cum antrenează… nu era bun, sincer", a spus Ousmane pentru trivela.ro.

