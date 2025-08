Victor Angelescu îi răspunde lui Dani Coman: "Și eu am auzit multe despre el"

După ce Dani Coman a declarat că oficialii Rapidului beau și fumau cu jucătorii în vestiar, Victor Angelescu, acționarul minoritar al echipei din Giulești, a reacționat.

Rapid a încheiat ultimul sezon într-o atmosferă proastă. Cristi Săpunaru s-a retras la finalul ultimei ediții de campionat, însă ultimul lui meci a fost unul pierdut în mod umilitor, contra CFR-ului.

După acel meci, deși lui Cristi Săpunaru i se pregătea un loc în conducerea Rapidului, au apărut mai multe imagini cu beri din vestiarul echipei, iar căpitanul din Giulești a fost scos țap ispășitor.

Dani Coman, președintele lui FC Argeș și un apropiat al lui Săpunaru, spune că totul a fost doar o înscenare împotriva fostului fundaș de la Porto și că oficialii Rapidului beau și fumau în vestiar.

Victor Angelescu i-a răspuns lui Coman:

„Meciul cu FC Argeș a trecut. Eu am o relație bună cu Dani Coman, sau, cel puțin, aveam. Înțeleg că e supărat de anumite lucruri, dar să vorbească de la alții nu e OK. Și eu am auzit multe despre Dani Coman și nu am vorbit niciodată despre el.

Am avut o relație bună, am vorbit despre jucători, am avut jucători împrumutați acolo. Nu cred că e normal ce a spus. Am auzit foarte multe lucruri pe care nu vreau să le comentez. Președinte care e impresar și face transferuri.

E rapidist, e normal să aibă o părere, nu înțeleg care e problema. E ultima oară când vorbesc. Noi nu am avut o anchetă despre alcool. Nu de la noi a plecat. Nu asta a fost motivul pentru care Cristi nu a mai rămas în club".

Despre Cristi Săpunaru: "Motivul a fost că Mauro Pederzoli a venit, a fost o oportunitate. Dan l-a adus aici de la Parma. Pentru noi e terminat scandalul. E normal să i se scandeze numele (n.r. lui Cristi Săpunaru), este o legendă a noastră, îl respectăm foarte mult.

Are o anumită problemă cu cineva, e un proces, suntem interesați de ce o să se întâmple. Nu avem nimic cu el. Îl respectăm, e o legendă. S-a făcut un mare caz. I-a expirat contractul. Am răspuns la toate întrebările, nu vreau să mai insist. Toate legendele au abonament pe care îl primesc, inclusiv cu soția. Bănuiesc că și Cristi a primit".

Despre Marius Șumudică: Marius Șumudică e un rapidist. Am lucrat cu el, și-a dorit foarte mult să câștige la Rapid. Nu s-a putut. Am tot respectul pentru el, pentru tot ce a făcut aici. A dat totul. Dacă nu a ieșit, nu a ieșit. Este un rapidist. Este în trecut, vrem să ne gândim la viitor

Despre interesul pentru Kader Keita: „Există! Se va concretiza pentru suma pe care o cerem, dacă nu, va rămâne aici, avem nevoie de el”.

Despre meciul cu CFR Cluj: „Mi-ar fi plăcut să câștigăm. După aspectul jocului, mai ales în repriza a doua, meritam să câștigăm. Sunt mulțumit de joc, mergem mai departe. Suntem abia în etapa a 2-a, avem un antrenor nou, încearcă să joace altceva.

Cred că i-am dominat din toate punctele de vedere. În afară de gol, nu mi s-a părut că CFR a avut alte ocazii. Am intrat un pic cu teamă, dar meciul, per total, l-am dominat cap-coadă.

Am ținut de minge, mi-a plăcut repriza a doua, repet. O să vedem cu timpul. Vreau să tragem o concluzie după 10–15 etape. Cred că am luat o decizie bună cu Gâlcă. Avem un lot puternic, avem în plan să mai aducem un jucător, suntem în negocieri.

Nu are rost să ne grăbim, vrem să alegem cu cap de data asta. Echipa, în general, jocul din repriza a doua mi-a plăcut foarte mult. Am arătat bine. Îl remarc pe Koljic, nu doar pentru gol. A avut foarte multe critici când am făcut transferul, mă bucur că a început bine sezonul".

