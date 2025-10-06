Superluna se apropie: Spectacol pe cerul nopții de luni. Ce trebuie să știi

Luna va apărea ușor mai mare și mai strălucitoare luni noapte, ocazie numită „superlună”, scrie AP. Fenomenul survine când Luna plină se află mai aproape de Pământ pe orbita sa, ceea ce o face să pară până la 14% mai mare și cu până la 30% mai luminoasă decât cea mai slabă Lună a anului, potrivit NASA.

Superluna din octombrie este prima dintre cele trei preconizate pentru acest an. Diferența față de o Lună obișnuită este subtilă și se produce de câteva ori pe an, uneori coincizând cu alte evenimente astronomice, precum eclipsele lunare.

„Nu este, de fapt, foarte neobișnuit,” a spus Derrick Pitts, astronom-șef la Franklin Institute din Philadelphia. El a explicat și dificultatea de a observa schimbarea fără repere: „Dacă ieșiți pur și simplu și vă uitați la Lună când este foarte sus pe cer, nu există nimic în raport cu ea care să vă ofere o idee despre cât de mare pare.”

Luna va trece la o distanță de aproximativ 224.600 de mile (361.459 de kilometri) de Pământ. Cea mai apropiată superlună a anului este programată pentru noiembrie, urmată de încă una în decembrie.

Oricine din lume poate vedea o superlună fără echipament special, dacă cerul este senin; totuși, pentru a percepe diferența față de o Lună normală este util să se fi observat discul lunar și în nopțile precedente.

Spectacolele cerești vor continua și în 2026: atunci sunt anunțate două eclipse lunare — una totală, vizibilă pe o mare parte din America de Nord, Asia și Australia în martie, și una parțială în august, vizibilă în emisfera estică a Americilor, în Africa și în Europa.

