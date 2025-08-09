Superman va lupta împotriva imigranților în SUA. Actorul Dean Cain se alătură administrației Trump și va activa în Serviciul de Imigrare și Control Vamal

Fostul interpret al personajului Superman, Dean Cain, a anunțat că s-a alăturat Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) pentru a susține agenda anti-imigrație a președintelui american Donald Trump.

Agenția federală de aplicare a legii a intensificat agresiv raidurile împotriva imigrației de la revenirea lui Trump la Casa Albă și a primit recent o finanțare suplimentară de 75 de miliarde de dolari, o parte din bani fiind destinată angajării a încă 10.000 de agenți ICE până în 2029, conform The Guardian.

Cain a declarat, la Fox News, că a decis să se alăture echipei ICE după ce a distribuit marți, pe contul său de Instagram, unul dintre videoclipurile lor de recrutare.

„De fapt, sunt adjunct de șerif jurat și ofițer de poliție în rezervă – nu am făcut parte din ICE, dar odată ce am spus asta și ai pus o mică reclamă în emisiunea ta, a luat-o razna”, i-a spus Cain lui moderatorului. „Așa că acum am vorbit cu niște oficiali de la ICE și voi depune jurământul ca agent ICE cât mai curând posibil.”

Întrebat ce l-a inspirat să se alăture, Cain a spus: „Această țară a fost construită pe patrioți care au făcut eforturi mari, fie că au fost populari sau nu, și au făcut ceea ce trebuie. Cred cu tărie că acesta este lucrul corect.”

„Avem un sistem de imigrație defect. Congresul trebuie să-l repare, dar între timp, președintele Trump a candidat pe această temă. El își face treaba. Asta au votat oamenii. Asta am votat și eu și el va duce lucrurile la bun sfârșit, iar eu îmi voi face partea și voi ajuta să se întâmple”, a declarat actorul.

Ads

Cain, care l-a interpretat pe Superman alături de Teri Hatcher în Lois & Clark: The New Adventures of Superman, în anii 1990, a spus că speră ca și alții să i se alăture. „Mă alătur”, a spus el. „Sper că o mulțime de alți foști ofițeri, foști agenți ai Poliției, vor face un pas înainte și vom îndeplini imediat aceste obiective de recrutare și vom ajuta la protejarea acestei țări.”

ICE a efectuat raiduri fără precedent împotriva imigrației în SUA de când Trump a fost reales și acum își propune să realizeze cel puțin 3.000 de arestări pe zi. În cadrul raidurilor, persoane fără acte, rezidenți cu statut legal protejat și chiar cetățeni americani au fost reținuți de pe străzi și introduși într-un sistem de deportare care respectă din ce în ce mai puțin procedurile legale.

Acțiunile ICE au stârnit proteste în SUA, administrația Trump încarcerând și urmărind penal protestatarii, precum și civilii care filmează și se opun arestărilor efectuate de ICE.

Ads