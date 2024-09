Cele mai enervante lucruri pe care le poți face la supermarket. "Nu-i face pe toți cei de la coadă să aștepte în timp ce tu alergi înapoi să iei ouăle"

Cumpărăturile la supermarket sunt o sarcină banală pentru majoritatea dintre noi, însă asta nu justifică un comportament nepoliticos sau ignorarea celorlalți în timp ce te plimbi printre rafturi.

"Cumpărăturile la magazin pot deveni un sport de contact total dacă te nimerești să le faci într-un moment aglomerat”, a spus Jodi R.R. Smith, președintele Mannersmith Etiquette Consulting, firmă de consultanță specializată în oferirea de servicii de instruire și educare în domeniul etichetei.

"Este important ca cumpărătorii să-și amintească de regulile de bună purtare, chiar și atunci când fac cumpărături."

Bineînțeles, nu trebuie să ne punem perlele și să facem reverențe la sosirea la magazinul alimentar, dar sfaturile de etichetă pot oferi un bun memento și direcții de conduită pentru a-i respecta pe ceilalți.

Pentru a face vizitele la supermarket mai plăcute, HuffPost l-a rugat pe Smith și pe alți experți în etichetă să împărtășească câteva comportamente nepoliticoase comune pe care le-au observat la supermarketuri - și sfaturi pentru a le evita.

Utilizarea liniei expres cu prea multe articole

"Respectați limita de articole din linia expres și nu treceți dacă aveți mai multe decât este permis", a sfătuit Diane Gottsman, expert în etichetă.

Puțini oameni se bucură să aștepte la o coadă lungă pentru a plăti la magazinul alimentar, dar indiferent cât de ocupat sunteți, asta nu este o scuză pentru a o lua pe scurtătură.

"Nu fi acea persoană care crede că "10 articole sau mai puține" nu se aplică în cazul tău", a adăugat Nick Leighton, expert în etichetă și coprezentator al podcastului "Were You Raised by Wolves?". "Se aplică!"

Ignorarea regulilor de circulație pe culoar

"Dacă nu ai face-o pe trotuar sau pe autostradă, probabil că nu ar trebui să o faci nici cu coșul de cumpărături într-un supermarket", a explicat Leighton. "Nu blocați alte persoane, nu opriți sau nu schimbați brusc direcția și nu traversați mai multe culoare fără să verificați dacă traficul vine din sens opus."

Țineți cont de "regulile de circulație" în timp ce treceți pe fiecare culoar și faceți selecțiile. Faceți tot posibilul pentru a evita coliziunile cu cărucioarele.

"Majoritatea culoarelor sunt deschise traficului în ambele sensuri", a spus Smith. "Rămâneți pe partea dreaptă pentru a permite traficului să continue să circule. Dacă vedeți pe cineva și doriți să îl ajungeți din urmă, asigurați-vă că vă deplasați lateral pentru a le permite celorlalți să treacă."

"Evitați să deschideți pachetele pentru a le mirosi sau gusta și apoi să le puneți înapoi dacă nu vă plac", a îndemnat Gottsman.

În era COVID-19, este foarte important să fim atenți la igienă și la germeni în spațiile publice, în special atunci când este vorba de alimente, așa că încercați să vă țineți mâinile acasă, cu excepția cazului în care folosiți o barieră de plastic sau puneți ceva în coș.

"Nu mângâiați mâncarea, pâinea sau fructele", a adăugat Smith.

Nerespectarea spațiului personal

A fi un membru respectuos al comunității înseamnă a da dovadă de considerație față de ceilalți cumpărători.

"Fiecare are încă niveluri diferite de confort atunci când se află în spații publice", a spus Gottsman. "Veți observa că există încă un număr mare de persoane care poartă măști la magazinul alimentar. Respectați spațiul personal, limitele publice, cum ar fi cozile și trecerea pe coridoare și diferitele niveluri de confort în general”.

”Nu faceți cumpărături din cărucioarele altora", recomandă Leighton.

Doar pentru că cineva nu este lângă un coș nu înseamnă că conținutul acestuia este disponibil - chiar dacă are ultima sticlă de Sriracha (n. red. sos) din magazin.

Țineți telefonul închis la casă și aveți cardul pregătit pentru plată", a spus Gottsman.

Magazinul alimentar ne ocupă adesea mai mult timp decât am prefera, în special atunci când există cozi lungi la casierie. Respectați timpul tuturor și faceți tot ce vă stă în putință pentru ca procesul să fie cât mai rapid și mai ușor.

"Nu-i face pe toți cei de la coadă să aștepte în timp ce tu alergi înapoi să iei ouăle pe care ai uitat să le pui în coș", a adăugat Gottsman.

"Returnarea" articolelor în locuri aleatorii

Uneori puneți un articol în coșul de cumpărături, doar pentru a realiza mai târziu că nu aveți nevoie de el. Dar când sunteți atât de departe de acel culoar inițial, este tentant să puneți obiectul într-un loc la întâmplare.

"Atunci când vă răzgândiți, în special pentru orice lucru refrigerat sau congelat, vă rugăm să îl dați unui angajat sau casierului", a implorat Smith. "Nu îl puneți pe cel mai apropiat raft pe lângă care treceți în speranța că cineva vede și îl salvează înainte să se strice."

Să nu fii atent la ceea ce te înconjoară

Încearcă să acorzi atenție oamenilor și lucrurilor din jurul tău, mai ales dacă faci cumpărături cu cei mici. Nu-i lăsați să alerge nestingheriți prin magazin.

"Supravegheați îndeaproape copiii în cărucior și pe coridoare", a spus Gottsman.

De asemenea, este o bună manieră să dați dovadă de politețe și grijă față de ceilalți cumpărători. Așa cum nu ar trebui să ignorați impactul copiilor dumneavoastră asupra celorlalți, nu vă uitați în altă parte atunci când cineva are nevoie de puțin ajutor.

"Oferiți-vă să ajutați la aducerea unui articol pentru cei care nu pot ajunge la ceva de pe un raft mai înalt (sau uneori mai jos)", a spus Smith.

Nu returnați coșul de cumpărături

Importanța etichetei în magazinele alimentare se extinde și dincolo de casa de marcat.

"Puneți coșul de cumpărături înapoi în zona dedicată din parcare", a spus Gottsman. "Nu-l lăsați într-un spațiu la întâmplare".

Dacă vă străduiți să returnați căruciorul după ce ați descărcat cumpărăturile în mașină, vă asigurați că o altă persoană sau mașină nu se va lovi de el.

A fi insistent sau agresiv în parcare

"Parcarea provoacă o mulțime de necazuri deoarece toată lumea se grăbește", a explicat Gottsman. "Respectați regula de a permite pietonilor să aibă prioritate pentru a traversa pe aleea de acces către magazin."

Magazinele alimentare tind să aibă parcări mari, așa că, chiar dacă trebuie să vă învârtiți în cerc de câteva ori, aveți răbdare în timp ce căutați un loc și nu vă pierdeți calmul. Respectarea regulilor nu ține doar de bunele maniere - există și implicații legale.

