Pățania unui român la supermarket: ”Și să-și ceară scuze”. Ce i-a răspuns casiera

Experiența neplăcută a unui român din Lugoj la un supermarket a fost relatată pe rețelele sociale, bărbatul plângându-se că a fost pus să plătească o sumă mult mai mare decât valoarea cumpărăturilor.

Bărbatul respectiv și-a dat seama după emiterea bonului că pentru un sfert de kilogram de șuncă de curcan plătise suma de 141 lei, drept pentru care a cerut explicații.

„Bună ziua. Am să vă povestesc puțin ce am pățit azi într-un supermarket din Lugoj. Fiind duminică, am zis să fac puține cumpărături. Am luat puțin din fiecare. Am ajuns la casă de marcat, casiera a scanat produsele, am scos cardul, am achitat. Acum este surpriza. M-am uitat în coș, la bonul fiscal (mi s-a părut că este cam mult). Am verificat cu atenție bonul și am văzut că pentru 0,22 Gr. am achitat suma de 141 Ron. Am adus la cunoștință doamnei casieră că nu a fost atentă la scanat (deși avea vechime de peste 3,5 ani). Și să își ceară scuze de eroarea comisă.

Revoltată, îmi răspunde cu un ton acid să nu mă rățoiesc la dânsa. Ok. M-am depărtat de casa de marcat și am așteptat circa 10 minute ca să vina cineva la biroul de informații să-mi restituie diferența de bănuți. Deci, atenție! Verificarea bonului fiscal este obligatorie, dacă nu vreți să achitați erorilor de sistem sau neatenția casierului”, a fost mesajul scris de un bărbat pe Facebook.